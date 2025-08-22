Luis Enrique no tanca el fitxatge pel Reial Madrid i se li escapa: Vinícius somriu
L'extrem brasiler ha decidit apostar pel projecte de Xabi Alonso
Rodrygo ha estat un dels noms més repetits en aquest mercat de fitxatges. Manchester City, Liverpool, Tottenham o Arsenal van aparèixer com a candidats per endur-se'l, però les opcions s'han anat reduint amb el pas de les setmanes.
L'últim a descartar-se ha estat el PSG de Luis Enrique, que no ha volgut esperar més per tancar la seva plantilla.
El tècnic asturià pressionava per tenir-ho tot tancat com més aviat millor i no dependre de la incertesa del brasiler.
Tanmateix, el més cridaner és que, encara que sigui Luis Enrique qui s'aparta, Rodrygo tampoc es mou. La seva prioritat continua sent quedar-se al Real Madrid, almenys fins que ell mateix decideixi el contrari.
L'aposta de Rodrygo pel Bernabéu
L'ex del Santos no vol precipitar-se i ha deixat clar al seu entorn que no prendrà una decisió a la lleugera.
S'ha donat de termini els dos pròxims partits de Lliga per comprovar el seu rol a l'onze de Xabi Alonso. Només llavors valorarà seriosament el seu futur immediat.
El club també ha posat condicions molt clares: qui el vulgui fitxar haurà d'acostar-se als 100 milions d'euros.
De moment, ningú s'ha atrevit a fer el pas. Mentrestant, Rodrygo s'entrena amb la mateixa intensitat de sempre i repeteix que no vol marxar sense sentir-se realment important a l'equip.
Vinícius somriu al costat del seu soci
En aquest context, Vinícius és un dels més feliços amb la continuïtat del seu compatriota. Sap que tenir Rodrygo al seu costat a l'atac li permet brillar més, amb més llibertat i suports constants a la davantera.
La química entre tots dos és inqüestionable i Xabi Alonso és conscient que formen una societat difícil d'igualar a Europa.
Els dos brasilers s'entenen a la perfecció dins i fora del camp, cosa que converteix la dupla en una arma temible per a qualsevol rival de nivell.
Vinícius somriu perquè se sent més fort amb Rodrygo acompanyant-lo al front ofensiu. Una sortida sobtada trencaria aquest equilibri que tant valora el madridisme.
El futur immediat: tot a les mans de Rodrygo
La realitat és que el PSG s'ha cansat d'esperar, però el brasiler mai va posar París com a prioritat. Rodrygo prefereix consolidar-se al Real Madrid abans que arriscar el seu estatus en un altre equip europeu.
Només si en les pròximes setmanes sent que no té prou pes en el projecte, podria activar la via de sortida.
Queda marge, però la sensació a Chamartín és que la pilota és a la seva teulada. Rodrygo té contracte, qualitat i confiança del club, però sap que necessita minuts per no estancar-se.
Per ara, somriu amb Vinícius i s'aferra al Real Madrid, la seva primera opció per damunt de tot.
Més notícies: