Luis Enrique no cierra el fichaje del Real Madrid y se le escapa: Vinícius sonríe

Rodrygo ha sido uno de los nombres más repetidos en este mercado de fichajes. Manchester City, Liverpool, Tottenham o Arsenal aparecieron como candidatos para llevárselo, pero las opciones se han ido reduciendo con el paso de las semanas.

El último en descartarse ha sido el PSG de Luis Enrique, que no ha querido esperar más para cerrar su plantilla.

El técnico asturiano presionaba para tenerlo todo cerrado cuanto antes y no depender de la incertidumbre del brasileño.

Sin embargo, lo más llamativo es que, aunque sea Luis Enrique el que se aparta, Rodrygo tampoco se mueve. Su prioridad sigue siendo quedarse en el Real Madrid, al menos hasta que él mismo decida lo contrario.

La apuesta de Rodrygo por el Bernabéu

El ex del Santos no quiere precipitarse y ha dejado claro a su entorno que no tomará una decisión a la ligera.

Se ha dado de plazo los dos próximos partidos de Liga para comprobar su rol en el once de Xabi Alonso. Solo entonces valorará seriamente su futuro inmediato.

El club también ha puesto condiciones muy claras: quien quiera ficharlo deberá acercarse a los 100 millones de euros.

De momento, nadie se ha atrevido a dar el paso. Mientras tanto, Rodrygo entrena con la misma intensidad de siempre y repite que no quiere marcharse sin sentirse realmente importante en el equipo.

Vinícius sonríe al lado de su socio

En este contexto, Vinícius es uno de los más felices con la continuidad de su compatriota. Sabe que tener a Rodrygo a su lado en el ataque le permite brillar más, con mayor libertad y apoyos constantes en la delantera.

La química entre ambos es incuestionable y Xabi Alonso es consciente de que forman una sociedad difícil de igualar en Europa.

Los dos brasileños se entienden a la perfección dentro y fuera del campo, lo que convierte a la dupla en un arma temible para cualquier rival de nivel.

Vinícius sonríe porque se siente más fuerte con Rodrygo acompañándole en el frente ofensivo. Una salida repentina rompería ese equilibrio que tanto valora el madridismo.

El futuro inmediato: todo en manos de Rodrygo

La realidad es que el PSG se ha cansado de esperar, pero el brasileño nunca puso París como prioridad. Rodrygo prefiere consolidarse en el Real Madrid antes que arriesgar su estatus en otro equipo europeo.

Solo si en las próximas semanas siente que no tiene peso suficiente en el proyecto, podría activar la vía de salida.

Queda margen, pero la sensación en Chamartín es que la pelota está en su tejado. Rodrygo tiene contrato, calidad y confianza del club, pero sabe que necesita minutos para no estancarse.

Por ahora, sonríe con Vinícius y se aferra al Real Madrid, su primera opción por encima de todo.