Fede Valverde exerceix de capità amb Xabi: 'Has de donar-li minuts o, si no...'
L'uruguaià ha advertit el seu tècnic sobre el perill de deixar-lo fora dels seus plans
Fede Valverde és un dels capitans del Real Madrid i, per tant, una veu autoritzada dins del vestidor. L'uruguaià no només transmet intensitat sobre la gespa, sinó que també fa sentir el seu lideratge en els moments delicats.
Per això, hauria deixat caure un missatge a Xabi Alonso que diu una cosa així com: “si no li dones minuts, s'acabarà anant”. Un advertiment que reflecteix la seva creixent incomoditat.
El migcampista és conscient que el seu lloc a la rotació està en entredit amb l'arribada del nou tècnic.
Valverde sempre s'ha caracteritzat per la seva entrega, però no toleraria passar a un segon pla en la dinàmica de l'equip.
D'aquí que les seves paraules ressonin a Valdebebas com un avís de futur. Encara més, en un vestidor que necessita calma a l'inici del curs.
El cas Lunin com a desencadenant
Aquest avís s'emmarca en el context d'un altre jugador que també dubta de la seva continuïtat: Andriy Lunin. El porter ucraïnès fa diverses temporades que està a l'ombra de Courtois, sense arribar a consolidar-se com a titular en partits importants.
En principi, Alonso planeja donar-li minuts amb un sistema de rotacions, però Lunin creu que, al final, el belga acapararà gairebé tots els partits.
Valverde, conscient de la situació, li hauria demanat personalment que es quedés al Madrid. L'uruguaià entén que la presència d'un porter fiable és vital per a l'equip i veu en Lunin algú preparat per respondre.
Tanmateix, el porter considera seriosament la idea de marxar, amb ofertes sobre la taula que el temptarien amb un rol molt més protagonista.
Mourinho pressiona des de Turquia
Entre les alternatives més fermes apareix el Fenerbahce de José Mourinho. El tècnic portuguès ha demanat un porter de nivell per afrontar la fase prèvia de la Champions i veu en Lunin la peça ideal.
La proposta passaria per una cessió amb opció de compra, cosa que permetria al porter fer el salt a la titularitat que tant anhela.
L'ucraïnès, a més, veu amb bons ulls l'operació, sempre que el club turc aconsegueixi assegurar la seva plaça a la màxima competició continental.
Seria una oportunitat per brillar lluny de l'ombra de Courtois, una cosa que a Madrid se li resisteix any rere any.
Un estiu amb decisions importants
L'advertiment de Valverde i els dubtes de Lunin marquen el primer gran repte de Xabi Alonso com a entrenador blanc. El tècnic ha d'equilibrar jerarquies i minuts en un vestidor amb egos, exigències i urgències personals.
Mentrestant, a la directiva saben que el mercat es tanca en només dues setmanes. El futur d'Andriy Lunin podria resoldre's aviat.
Tanmateix, el que més preocupa a Chamartín és que l'avís de Valverde sigui l'avantsala d'un problema més gran si no es gestiona amb mà ferma.
