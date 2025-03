Luis Enrique anuncia un gir de 180 graus amb Pau Cubarsí: 'Tinc 50M i fitxaré a...'

Luis Enrique ha confessat en diverses ocasions estar enamorat de La Masia. La fàbrica de talent del FC Barcelona és un espai de culte per al tècnic asturià, ja que és conscient de l'enorme qualitat que s'amaga en les diferents categories inferiors. En aquest sentit, l'actual director de joc del PSG fa temps que monitoritza la progressió de Pau Cubarsí, la gran joia de la pedrera culé.

Pau Cubarsí sempre ha desitjat triomfar en el seu equip, el Barça, i malgrat les innombrables ofertes rebudes ha apostat per seguir. El club, per la seva banda, l'ha blindat fins al 2029 sabent que té a les seves files un dels millors defensors del món. El central català és el preferit de Hansi Flick i ho ha jugat pràcticament tot, cridant l'atenció del PSG.

Sí, Luis Enrique vol endur-se Pau Cubarsí a París, però sap que serà impossible: l'amor del canterà al Barça és incondicional, per la qual cosa no valorarà cap altra opció. És per això que el PSG ja ha descartat el seu fitxatge. El mateix li va passar a Pep Guardiola, que va intentar endur-se'l al Manchester City quan la seva clàusula de rescissió era de només 10 milions.

Luis Enrique descarta Pau Cubarsí: es fixa en el rival n.º1 del Barça

Des de la marxa de Mbappé al Reial Madrid, Luis Enrique ha pres els comandaments del PSG:totes les decisions importants han de comptar amb la seva aprovació. Per això, després d'entendre que Pau Cubarsí no sortirà del Barça, l'asturià s'ha fixat en la figura de Raúl Asencio. Asencio s'ha convertit en una de les sensacions del club blanc, atraient l'interès dels millors equips d'Europa.

El PSG busca convèncer Raúl Asencio amb una bona oferta. Recordem que la seva clàusula de rescissió és de només 50 milions i que, per lament dels blancs, ha rebutjat la primera oferta de renovació que li ha presentat Florentino Pérez. Situació que ha cridat l'atenció de Luis Enrique.

Raúl Asencio, un cas únic al Reial Madrid

Raúl Asencio ha aparegut després de la plaga de lesions de la defensa madridista. Gràcies al seu excel·lent rendiment s'ha guanyat l'afecte de l'afició i un lloc com a titular. No obstant això, de manera incomprensible, Carlo Ancelotti no li està donant els minuts que mereix i la situació comença a preocupar la directiva.

Luis Enrique, conscient d'aquest fet, vol convèncer el jugador, que seria peça clau al PSG. Tenint en compte que encara no ha renovat pel Reial Madrid, el PSG vol aprofitar aquesta circumstància. Tot quedarà en mans de Raúl Asencio i de la seva decisió de renovar o no pel conjunt madridista.