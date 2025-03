Confirmat, Pau Cubarsí es queda sol: el Barça prepara 3 sortides en defensa

Pau Cubarsí té el gran honor de no haver-se perdut encara cap encontre d'aquesta temporada. Ha participat en els 38 partits oficials disputats pel Barça fins al moment. La presència de Cubarsí té especial mèrit tenint en compte la seva joventut: amb 18 anys s'ha convertit en el preferit de Flick.

Acabat de renovar fins al 2029, Pau Cubarsí forma una dupla espectacular amb el veterà Iñigo Martínez, barreja de joventut i experiència que han donat solidesa a la línia defensiva de l'equip. No obstant això, malgrat el bon nivell ofert per la dupla Cubarsí-Martínez, s'espera que a l'estiu el FC Barcelona pugui arribar a oficialitzar fins a 3 baixes a la zona defensiva.

Andreas Christensen, el primer a sortir

Mentre que Pau Cubarsí ho ha jugat tot, Andreas Christensen només ha disputat 26 minuts aquesta temporada davant el València. El danès, a causa dels seus continus problemes físics, ha quedat fora de la competició i al Barça ja li estan buscant sortida. Flick no compta amb ell i Laporta sap que encara té mercat a la Premier League.

Andreas Christensen té contracte en vigor fins al juny 2026 i el Barça no esperarà que pugui quedar lliure i intentarà realitzar un traspàs el pròxim estiu. Amb Pau Cubarsí, la renovació d'Iñigo Martínez, Eric García i l'arribada de Jonathan Tah, el futur del danès es veu fora del Barça.

Héctor Fort, una altra baixa gairebé segura

Un altre futbolista al qual la direcció esportiva podria donar sortida a l'estiu és Héctor Fort. El de La Masia amb prou feines ha comptat per a Flick, ho evidencia el fet que Jules Koundé ho ha jugat pràcticament tot. Aquesta falta de confiança en el canterà indueix a pensar que podria ser cedit perquè tingui minuts i segueixi amb la seva progressió futbolística.

Ronald Araújo, un futur incert

La tercera sortida a la defensa culer podria tenir com a protagonista a Ronald Araújo, recentment renovat fins al 2031. Amb la parella Martínez-Cubarsí no ho està tenint fàcil per entrar a l'equip. A més, Araújo està sent seguit per diversos dels grans d'Europa i podria rebre ofertes a l'estiu.

Tenint en compte que l'eix central està ben cobert, el Barça podria plantejar-se la venda de l'uruguaià per fer caixa. La situació econòmica de l'entitat continua sent delicada i la seva venda significaria uns bons ingressos per a les arques del club. Recordem que la clàusula de rescissió de Ronald Araújo és de 65 milions.

Veurem què succeeix finalment a l'estiu, però sembla bastant clar que es produiran una sèrie de canvis a la zona defensiva. Amb Pau Cubarsí com a referent, altres com Andreas Christensen, Héctor Fort o Ronald Araújo podrien haver de fer les maletes.