Konaté arribarà al Reial Madrid amb un fitxatge a sobre: 2 per 1 per a Florentino Pérez
El defensa francès ha arribat a un acord comercial que agrada molt a la directiva blanca
Ibrahima Konaté travessa un moment clau en la seva carrera. El central francès ha signat un acord amb Under Armour, una de les marques esportives que vol créixer en el futbol d'elit.
Per al jugador suposa un pas endavant en la seva imatge internacional i en el seu posicionament com a referent. Indirectament, aquest moviment també beneficia el Real Madrid, que el segueix de prop com a possible fitxatge per al 2026.
El Liverpool, el seu club actual, insisteix que no sortirà aquest estiu. Prefereixen comptar amb ell encara que el risc sigui perdre'l gratis més endavant.
Konaté continua sent titular i peça important en l'esquema anglès, però la seva negativa a renovar alimenta els rumors. Al Santiago Bernabéu ho tenen molt clar: és qüestió de temps que vesteixi de blanc.
Una marca que reforça el seu catxet
L'acord amb Under Armour eleva encara més el perfil de Konaté. La marca veu en ell un dels millors centrals de la Premier League i vol potenciar la seva projecció.
Per al Real Madrid, tenir un futbolista que guanya pes comercial és un avantatge afegit. Combina rendiment esportiu amb atractiu de mercat.
Florentino Pérez sap que aquests detalls marquen la diferència. Quan un jugador augmenta la seva visibilitat i es converteix en reclam publicitari, la seva arribada al club genera més impacte.
El cas de Konaté recorda altres galàctics que, abans d'aterrar al Bernabéu, ja eren imatge de marques internacionals.
El pla del Real Madrid amb Konaté
La fulla de ruta del club blanc no ha variat. La intenció és incorporar-lo com a agent lliure el 30 de juny de 2026.
Konaté està disposat a esperar i considera que fitxar pel Real Madrid és la millor decisió de la seva carrera. Per això, ha rebutjat les propostes de renovació que li ha fet el Liverpool les últimes setmanes.
El paral·lelisme amb el que va passar amb Trent Alexander-Arnold és evident. Anfield es resisteix a vendre, però la història apunta a repetir-se.
El poder d'atracció del Real Madrid pesa massa i els anglesos semblen condemnats a perdre un altre titular.
Una operació gairebé tancada
Tot i que no hi ha signatura oficial, a l'entorn del club es dona per fet que Konaté serà reforç blanc. Els pròxims mesos serviran per comprovar el seu nivell competitiu, que no ha estat el millor en aquest inici de curs. Tanmateix, a Valdebebas no dubten del seu potencial com a substitut d'Alaba i Rüdiger.
Under Armour, per la seva banda, també guanya visibilitat en aquesta equació. Si Konaté compleix el seu desig i acaba al Real Madrid, la marca s'assegurarà presència al club més mediàtic del món.
Al mateix temps, el Real Madrid rebrà un jugador el catxet del qual es multiplica dins i fora del camp.
