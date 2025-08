Lamine Yamal ho deixa molt clar a Raphinha durant el Barça-Daegu: 'Som dos in...'

El FC Barcelona finalitza la seva gira pel continent asiàtic amb la disputa del partit contra el Daegu. El d'avui és el tercer enfrontament de pretemporada, així que a partir de demà estaran centrats en l'inici de LaLiga. Això sí, abans de tornar a Espanya, els de Flick voldran aconseguir la victòria i superar amb èxit l'última prova de l'estiu.

Per aconseguir-ho, Hansi ha presentat un onze inicial realment competitiu. Joan García ha tornat a ser titular a la porteria, amb Balde, Gerard Martín, Araújo i Koundé en defensa. Al mig del camp, Dro i Gavi han entrat per Pedri i Olmo, mentre que en atac no hi ha hagut novetats: el trident format per Raphinha, Lamine Yamal i Lewandowski ha repetit.

Està clar que l'entrenador alemany té definit el que busca. Almenys això és el que hem pogut percebre durant la pretemporada. De fet, Lamine Yamal ha volgut mantenir una xerrada amb Raphinha després del que va passar al Barça-Daegu que confirma aquesta sensació.

Lamine Yamal i Raphinha confirmen els plans del Barça

Malgrat l'enorme competència i l'arribada de nous fitxatges, Flick sembla tenir les idees molt clares des del primer dia. L'estil de joc es manté en relació amb la temporada passada, destacant pel bon tracte de la pilota i la pressió després de pèrdua. I, en aquest sentit, comptar amb jugadors com Lamine Yamal i Raphinha és una benedicció.

Lamine Yamal s'encarrega d'aportar els seus tocs de màgia i qualitat a la banda dreta, atraient els rivals per alliberar altres zones del terreny de joc. Per la seva banda, Raphinha destaca més per la seva aportació col·lectiva, ajudant en tasques defensives i sent decisiu a l'últim terç. Tots dos s'han guanyat la confiança del club i de Flick, que ja està prenent les primeres decisions per a la nova temporada.

Així, després del que s'ha vist al Barça-Daegu, està clar que Hansi Flick té una sèrie d'intocables en qui confia cegament. Si tenim en compte els tres partits disputats fins ara en terres asiàtiques, veurem que hi ha un patró que es repeteix. Lamine Yamal, Raphinha, Balde i Joan García han estat els únics jugadors que han participat d'inici en tots els compromisos de pretemporada.

Lamine Yamal ho deixa molt clar a Raphinha durant el Barça-Daegu: 'Som dos in...'

Vist el que s'ha vist, Flick sembla tenir una sèrie de favorits molt definits. A la porteria, Joan García està sumant minuts de qualitat des del primer dia, cosa que demostra que serà el titular sense cap dubte. A la defensa, Balde sembla que està més fort que mai i, de moment, no ha hagut de descansar en excés, sent titular en els tres partits disputats fins ara.

En atac podia haver-hi més dubtes davant l'arribada de Rashford i Roony, però la realitat és que no hi ha dubtes. De fet, Lamine Yamal ho ha deixat clar a Raphinha: "som dos intocables". Malgrat la competència, ara mateix Flick és conscient que Lamine i Raphinha han d'estar sempre al verd.