Oficial, Álvaro Carreras l'envia al Nàpols: el Reial Madrid s'emporta 17,5 M de regal

El Real Madrid, després d'una temporada molt complicada a nivell defensiu, ha decidit fer un cop sobre la taula. El club blanc ha tancat diversos fitxatges de primer nivell per reforçar la seva defensa i no s'han escatimat esforços.

Més enllà de l'arribada de Franco Mastantuono, s'han incorporat peces clau com Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen i, per sobre de la resta, Álvaro Carreras. El lateral esquerre, format a 'La Fábrica', ha tornat a casa després del seu pas per Anglaterra i Portugal.

Per aconseguir-ho, el Real Madrid ha pagat 50 milions d'euros al Benfica. Una aposta clara per un jugador que es perfila com a titular des del primer dia, ja que el lateral esquerre gallec té clar que ha tornat per quedar-s'hi.

Álvaro Carreras, per davant de Mendy i Fran García

Álvaro Carreras no arriba com a promesa, sinó com a realitat. Xabi Alonso el considera un fitxatge estratègic, ja que és un jugador amb bon físic, ràpid, amb bon peu i gran desplegament ofensiu. Unes característiques que el situen per davant de la resta de laterals esquerrans.

Ni Fran García ni Ferland Mendy han convençut en els últims mesos. El primer ha mostrat alts i baixos constants i el segon, lastrat per les lesions, ja no té la solidesa d'altres temporades. Per això, tot apunta a un canvi en la jerarquia.

Carreras té el camí lliure per fer-se amb el lloc. Tant és així que no seria estrany que un dels seus competidors acabi sortint abans del tancament del mercat. D'aquesta manera, Ferland Mendy o Fran García podrien fer les maletes aviat.

Miguel Gutiérrez, destí Nàpols

Si hi ha un jugador que segur que no formarà part de la plantilla, aquest és Miguel Gutiérrez. El carriler del Girona tenia una opció real de tornar al Bernabéu, ja que el Real Madrid podia recuperar-lo per només 8 milions d'euros.

Tanmateix, Xabi Alonso va rebutjar aquesta possibilitat. El tècnic no el veu en el seu projecte i ha donat llum verda a la seva sortida definitiva. Per això, tot indica que Miguel Gutiérrez posarà rumb a Itàlia.

En concret, és el Nàpols qui està disposat a pagar els 35 milions d'euros de la seva clàusula de rescissió.

Una operació que deixaria beneficis importants per al club blanc, ja que el Real Madrid es va reservar el 50% d'una futura venda quan el va traspassar al Girona.

Per tant, uns 17,5 milions d'euros aniran directament a les arques del Santiago Bernabéu.

D'aquesta manera, amb Carreras ja consolidat i Miguel Gutiérrez camí de Nàpols, el lateral esquerre del Real Madrid viu una profunda renovació.

El club aposta per qualitat, projecció i seguretat, per la qual cosa queda clar que el nou amo del carril esquerre ja està adjudicat.