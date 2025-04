Barça i Celta de Vigo negocien el seu fitxatge aquesta tarda: Joan Laporta demana 10 milions

El Barça afronta aquest dissabte la 32a jornada de Lliga davant el Celta de Vigo amb la intenció de consolidar el seu lideratge. El conjunt blaugrana vol seguir guanyant per encarrilar el campionat de lliga a falta de poques jornades per a la seva finalització. Els dos equips arriben a la cita amb sort dispar, el Barça després de la complicada victòria davant el Leganés, vol seguir sumant de 3.

El Celta, després del seu inesperat ensopec a casa contra l'Espanyol, intentarà fer un bon partit i posar les coses difícils al líder. Recordem que en el partit de Vigo, el Celta va acabar igualant de manera sorprenent el partit a 2 gols. El Barça s'havia avançat en el marcador 0-2 però no va poder acabar aconseguint el triomf davant els de Vigo..

Falta per veure quines seran les rotacions que Hansi Flick farà en el partit després del partit contra el Dortmund de Champions d'aquest passat dimarts. S'espera que el tècnic alemany pugui introduir alguns canvis tant en la medul·lar com en la línia atacant. El partit també estarà marcat a la llotja on Joan Laporta podria acabar negociant una sortida del Barça.

Iñaki Peña, no compta per a Hansi Flick

El porter alacantí del Barça està tenint una temporada molt complicada i el seu futur a l'entitat blaugrana sembla estar arribant a la seva fi. El canterà s'ha convertit clarament en un descart de Hansi Flick que ha apostat pel polonès Szczesny. Després de la lesió de Ter Stegen, Iñaki Peña va ser l'encarregat de substituir l'alemany sota pals però les seves actuacions no van convèncer Flick.

Iñaki Peña ha disputat 22 partits aquesta temporada i ha estat en més d'una vegada l'assenyalat. Partits com contra l'Osasuna, on l'equip va acabar golejat per 4-2, no han ajudat Iñaki Peña a mantenir el seu lloc sota els pals. Hansi Flick va acabar decantant-se clarament per Szczesny i el gran rendiment del polonès li ha acabat donant la raó.

Iñaki Peña en l'agenda del Celta

El porter acaba contracte al juny de 2026 i Flick no confia en l'alacantí, el Barça li buscarà sortida aquest estiu. El Celta de Vigo el té en cartera i altres equips com el Galatasaray també podrien estar interessats en la seva incorporació. L'equip de Vigo busca porter perquè tot fa indicar que no estan per la labor de renovar el seu porter titular Guaita.

El club viguès busca un porter de garanties, amb experiència a la lliga espanyola i Iñaki Peña seria la seva prioritat. El problema del Celta podria ser el Betis que també ha mostrat interès en el porter alacantí del Barça. El Celta està realment interessat en fer-se amb els serveis del porter i estaria disposat a pagar els 10M que Joan Laporta demana per al seu fitxatge.