Els diners de la venda d'Andreas Christensen tenen destí: Joan Laporta assenyala i paga

Andreas Christensen està passant pel pitjor moment des de la seva arribada al Barça a l'estiu de 2022. El central danès va ser important la temporada passada amb Xavi Hernández per la seva polivalència, arribant-lo a utilitzar com a pivot. Christensen va ser la solució interna al forat del pivot: davant la impossibilitat de fitxar es va desenvolupar amb solvència en aquesta posició.

Tanmateix, els problemes físics li estan passant factura, ja que Andreas Christensen tan sols ha pogut disputar 26 minuts en la temporada actual. En el seu debut contra el València a Mestalla, Christensen va patir una ruptura en l'Aquil·les que l'ha mantingut fora dels terrenys de joc durant molts mesos. De fet, tres dies després de rebre l'alta mèdica al gener, Christensen va tornar a recaure de la seva lesió i encara segueix sense estar disponible.

Christensen ho té difícil per seguir al Barça: l'eclosió de Pau Cubarsí i el gran rendiment d'Iñigo Martínez fan que la directiva culé es plantegi el seu traspàs. La directiva culé vol buscar-li una sortida aquest estiu per intentar fer caixa i reforçar el lateral dret.

Andreas Christensen no és necessari

La direcció esportiva del Barça i el seu entrenador Hansi Flick tenen clar que l'eix de la defensa està ben cobert. A la dupla titular Pau Cubarsí-Iñigo Martínez cal sumar la renovació de l'uruguaià Ronald Araújo fins al 2030. D'altra banda, l'arribada de l'alemany Jonathan Tah serà un gran fitxatge que farà encara més competitiva la línia defensiva de l'equip.

No hem d'oblidar Eric García, ja que Hansi Flick ha desestimat la seva sortida tant a l'estiu com al mercat d'hivern. La polivalència del de Martorell també compta per al tècnic alemany que l'ha arribat a utilitzar en diverses ocasions com a pivot. Davant aquesta situació, Andreas Christensen ho tindrà molt difícil per tenir lloc en l'actual plantilla.

La venda de Christensen pagarà el fitxatge d'Andrei Ratiu

La directiva del Barça està disposada a escoltar totes les ofertes que puguin arribar pel central internacional danès. Deco i Laporta volen obtenir 25M, però atenent les circumstàncies, el Barça podria acceptar una oferta al voltant dels 15M. I, amb aquests diners, els catalans pretenen fer-se amb els serveis d'Andrei Ratiu, lateral del Rayo Vallecano.

Andrei Ratiu està deixant grans sensacions aquesta temporada i ha cridat l'atenció del FC Barcelona. El seu valor de mercat se situa en poc més de 10 milions, però el Rayo no el deixarà sortir per menys de 25 'quilos'. Per tant, la venda d'Andreas Christensen serà necessària per pagar el fitxatge de Ratiu.