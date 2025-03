Del Camp Nou a Stamford Bridge per 21M: Joan Laporta no el vol i autoritza el seu comiat

Stamford Bridge és l'estadi preferit per a molts aficionats del FC Barcelona. El 2009, Andrés Iniesta va marcar aquell famós golàs des de fora de l'àrea contra el Chelsea per donar el pas a la final de la Champions. No obstant això, ara el feu del club anglès acollirà un futbolista molt talentós que Joan Laporta ha rebutjat.

El president del Barça està constantment pensant en quins jugadors podrien millorar la plantilla del seu club. Tanmateix, no tots els candidats són del seu grat. En aquesta ocasió, el jugador revelació de LaLiga havia estat ofert al Barça, però Joan Laporta ha rebutjat el seu fitxatge i l'ha posat en safata de plata al Chelsea.

Joan Laporta passa i el Chelsea aprofita

Joan Laporta ha estat l'encarregat de fer que el Barça torni a estar al lloc que mereix. Els catalans han passat per mals anys, però els joves i les bones incorporacions estan sent clau. Una vegada més, han sortit grans talents de La Masia que han fet que es guanyin partits.

El projecte del nou Barça va començar amb Xavi Hernández, qui va acabar sent destituït de males maneres. Amb l'arribada de Hansi Flick, els futbolistes han començat a mostrar el seu millor futbol i tot ha canviat. La seva opinió ha estat decisiva per donar la volta a la truita, així que tots els moviments han de passar primer per les seves mans.

Un dels jugadors que més sonava als despatxos del Barça és Dário Essugo, el pivot cedit a la UD Las Palmas. Joan Laporta havia valorat el seu fitxatge, però el centre del camp culer és la posició millor coberta i finalment no serà necessari. El Chelsea, que no para de fitxar, ja té tancat el migcampista per 21 milions i Stamford Bridge el veurà brillar d'aquí a poc.

Joan Laporta no fitxa Dário Essugo: se'n va al Chelsea

Dário Essugo està tenint bones actuacions a Las Palmas i per a molts és la gran sorpresa de LaLiga. Segons diuen, el Chelsea ja ha tancat el seu fitxatge i s'incorporarà a les files angleses tan bon punt finalitzi la seva estada a Espanya. Joan Laporta volia fitxar-lo per al Barça, però finalment ha decidit passar davant la competència a la medul·lar culer.

Joan Laporta té pensat moure's al mercat de fitxatges, però primer haurà de sanejar els comptes. Per a això, hi ha noms que sonen com a potencials vendes, com per exemple Ansu Fati o Andreas Christensen. És molt probable que durant els pròxims mesos tinguem més informació sobre futures transaccions.