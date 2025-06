Càstig sever de la UEFA al Barça: Deco ja s’acomiada dels fitxatges

Deco ha estat una de les persones més assenyalades de la directiva aquests últims mesos a causa dels seus moviments. Fitxatges com el de Vitor Roque han fet que part de l’afició dubti del seu talent com a alt càrrec, però la realitat és que les seves decisions han estat majoritàriament encertades. De fet, la incorporació de Hansi Flick va ser exclusivament gràcies a Deco tal com va confirmar Laporta fa ja uns dies.

El Barça, travessant un llarg camí, ha escalat fins al més alt d’Europa i torna a infondre terror entre tots els rivals. Els de la Ciutat Comtal han tingut problemes econòmics notables, però ja comencen a respirar. Tanmateix, de manera inesperada, la UEFA ha fet saltar totes les alarmes amb una sanció important per al club català.

La UEFA li posa difícil al Barça

Les altes esferes de la UEFA han seguit els passos del Barça de prop i sembla que n’hi ha hagut diversos que no els han agradat. Els de la Ciutat Comtal han hagut de forçar diverses palanques per poder ajustar-se al Fair Play financer, fer fitxatges i mantenir-se competitius. Una decisió que ha provocat el càstig del màxim organisme europeu.

La UEFA ha imposat al conjunt català una sanció de 60 milions d’euros per les palanques realitzades el 2022. Finalment, Joan Laporta ha aconseguit que la xifra es rebaixi a 15 si el club aconsegueix ajustar-se a les normes de Fair Play financer.

Evidentment aquesta és una notícia inesperada i que complica l’arribada de fitxatges per a aquest estiu. La UEFA considera que les palanques utilitzades per Joan Laporta no entren dins de la legalitat i per això el Barça ha estat castigat. Ara Deco haurà de tirar d’enginy per complir amb els desitjos i peticions de Flick.

Deco haurà de fer malabars

En el millor dels casos, Deco no podrà disposar de 15 milions d’euros per fitxar, una quantitat que ara mateix el Barça necessita. És probable que el director esportiu s’hagi d’estrènyer el cinturó i dir "no" a alguna incorporació. Flick ha demanat l’arribada d’un extrem.

En qüestió de setmanes sabrem com acaba tot i si les finances del club se’n ressenten a causa de la decisió de la UEFA. Càstig que podria haver estat pitjor si no fos per la presència de Joan Laporta. El president, després de reunir-se amb la UEFA, va explicar en què consistien les palanques, però només va aconseguir reduir la sanció de 60 a 15 milions.