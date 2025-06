Al Barça, club encapçalat per Joan Laporta, hi ha molts líders, però Pedri ja és un dels grans pesos pesants del vestidor. Pedri pot semblar un veterà, però cal destacar que només té 22 anys i que, per tant, té més de 10 anys per davant com a jugador del FC Barcelona. Malgrat la seva joventut, Pedri és un dels grans noms propis del Barça: clau dins del camp i, ara, també als despatxos, on ha tancat un fitxatge.

Joan Laporta ja ho confirma: Pedri ha aconseguit tancar un dels fitxatges més esperats de l'estiu i 'e-Notícies' ho ha pogut confirmar en exclusiva. El Barça no s'ha volgut esperar més i ja ha tancat un fitxatge descomunal gràcies a l'ajuda, més aviat decisiva, de l'enorme migcampista espanyol del FC Barcelona Pedri. Joan Laporta sap que Pedri és un dels grans baluards del Barça, motiu pel qual considera que cal tenir-lo content i satisfet amb la plantilla.

El mercat de fitxatges estival ja ha arrencat i ho ha fet amb un reguitzell de novetats, sobretot vinculades a clubs espanyols com Barça i Real Madrid. Pedri ha estat clau en l'últim fitxatge del Barça, que és una bomba i que ja ha estat confirmat pel president, Joan Laporta.

Oficial, Pedri tanca un nou fitxatge i és una bomba, Joan Laporta ho confirma tot

Pedri, migcampista del Barça format a la UD Las Palmas, s'ha convertit en un dels grans pilars de l'equip de Hansi Flick. Pedri no només ha adquirit galons dins del camp, també s'ha convertit en un pes pesant del vestidor culer, on els joves l'admiren i el respecten. El Barça, com és evident, considera que Pedri serà imprescindible i que, per tant, cal envoltar-lo de talent: el canari ha donat l'OK a l'últim fitxatge de Joan Laporta.

Aquest fitxatge és, més aviat, una renovació. Pedri ha estat vital perquè Ferran Torres, extrem valencià del FC Barcelona, renovi el seu contracte amb el club culer. Segons ha pogut saber 'e-Notícies' en exclusiva, Ferran Torres té assegurada la seva continuïtat al Barça fins al 2031.

Ferran Torres es compra una casa a Barcelona: tots els detalls de la seva nova renovació amb el Barça

El davanter valencià acabava contracte al juny de 2027, però el Barça li renovarà fins al 2031 i hi ha un detall que ja ho confirma. Fins ara, Ferran Torres estava vivint de lloguer en una propietat del tenista Marcel Granollers, situada al municipi de Castelldefels. Ara bé, recentment Ferran Torres ha començat a reformar un nou immoble a Sant Just Desvern, que en aquest cas ja és de la seva propietat.

Ferran Torres deixarà de viure de lloguer per començar a viure a la seva nova casa de propietat, cosa que indica que té plans de continuar vivint a la ciutat catalana. Per descomptat, la seva continuïtat implica que seguirà jugant al Barça, on continuarà coincidint amb Pedri, un dels seus millors amics en el món del futbol d'elit.