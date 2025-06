S'acomiada del Barça per fitxar per l'Al-Nassr: Joan Laporta aconsegueix rascar 18 M

Joan Laporta s'ha centrat, en els últims anys, a millorar la situació econòmica de l'entitat blaugrana que va heretar de l'anterior presidència. Encara que la situació ha millorat, el club encara travessa una situació delicada i haurà de triar quines vendes forçar aquest estiu. Hi ha diversos candidats però no tots sortiran del club per molt altes que siguin les ofertes.

L'exemple el tenim en Lamine Yamal, pel qual el PSG va arribar a oferir recentment la quantitat de 200M, oferta rebutjada pel president. En les últimes hores, s'ha tancat una sortida important per al club amb destinació a l'Al-Nassr d'Aràbia Saudita. Joan Laporta ha negociat amb el club saudita el traspàs de l'internacional danès, Andreas Christensen.

El central té contracte en vigor fins al 2026 però no hi ha hagut cap oferta per part del club per a la seva renovació. El club saudita estaria disposat a doblar-li el sou que percep al Barça i el club està meditant obrir-li la porta de sortida. Joan Laporta sempre ha estat clar que no vol futbolistes que comencin la nova temporada sense haver renovat abans, i Christensen, sembla que no ho farà.

La temporada d'Andreas Christensen

El danès ha tingut la temporada més complicada des que va arribar com a agent lliure del Chelsea a l'estiu de 2022. Va disputar uns minuts en el partit inicial a Mestalla i va caure lesionat i no ha tornat a jugar fins a aquest final de campanya. Els seus continus problemes físics i recaigudes han provocat que només hagi participat en 6 partits, disputant en total 259 minuts.

Christensen és un jugador valorat pel cos tècnic i Hansi Flick l'ha utilitzat en aquest final de temporada. El tècnic alemany té clara la seva qualitat però també és conscient que hi ha overbooking de centrals. El central danès queda lliure la pròxima temporada i percep un salari alt, el Barça veuria amb bons ulls una sortida del danès.

Aràbia Saudita, el seu pròxim destí

Christensen tindrà l'última paraula en la seva sortida del club en tenir contracte en vigor per una temporada més. Tanmateix, és conscient que el Barça no li renovarà i podria passar una temporada en blanc. La posició de central està ben coberta amb Iñigo Martínez i Pau Cubarsí, que parteixen com a titulars.

Eric García i Ronald Araújo, llevat de sorpresa, també continuaran la pròxima campanya. Christensen podria acceptar la seva sortida cap a l'Al-Nassr, que li ofereix unes condicions econòmiques immillorables. Per la seva banda, el Barça alliberaria massa salarial necessària per a les noves incorporacions i podria arribar a ingressar 18M pel traspàs del danès.