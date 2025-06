Cristiano Ronaldo va parlar amb el fitxatge que demana el Bernabéu: 'Oblida't del Barça'

Cristiano Ronaldo continua demostrant que és un dels millors futbolistes del món. Després de brillar al Real Madrid durant anys, el portuguès va continuar la seva carrera amb la Juventus i, més tard, va tornar a Old Trafford per a un últim ball. Ara, el màxim impulsor del futbol a l'Aràbia Saudita és la cara visible de l'Al-Nassr, on continua fent història.

Malgrat el seu èxit arreu del món, el Real Madrid sempre serà casa seva. L'afecte de l'afició madridista cap a ell és inqüestionable, i molts el consideren el millor jugador que ha passat pel Bernabéu. Per això, Cristiano Ronaldo sent una connexió especial amb l'estadi que el va veure brillar i sembla que ara busca ajudar el club blanc en el seu futur proper.

Cristiano Ronaldo acosta un fitxatge TOP al Bernabéu

Recentment, després de la victòria de Portugal a la Nations League, Cristiano Ronaldo s'ha ofert a ajudar el Real Madrid.

Segons ha informat Defensa Central, després de la final, el capità de Portugal es va acostar a un jugador que està sent relacionat amb el Barça, però també amb el Madrid: Nico Williams. En una xerrada entre tots dos, Cristiano Ronaldo va transmetre a Nico que el seu futur hauria d'estar al Bernabéu.

"La teva manera de jugar és ideal per al Bernabéu, triomfaràs allà. Has d'anar al Real Madrid", li va dir Cristiano Ronaldo a Nico Williams segons la informació de Defensa Central. Curiosament, vam poder veure tots dos intercanviar les seves samarretes al descans.

Aquest gest de Cristiano Ronaldo té una gran càrrega simbòlica, ja que va ser ell qui va portar el Real Madrid a aconseguir múltiples títols. La seva afirmació sembla ser un intent de guiar Nico Williams a un destí en què, segons ell, podria assolir l'èxit.

Nico Williams no es pren a la lleugera les paraules de Cristiano

Nico Williams, una de les estrelles de l'Athletic Club i un dels jugadors clau de la Selecció espanyola, ha atret l'interès de clubs com el Barça.

Tanmateix, la conversa amb Cristiano Ronaldo podria inclinar la balança cap al Real Madrid. Segons el mitjà esmentat, l'opinió del mític '7' sobre l'encaix de Nico al club blanc no ha passat desapercebuda. Sobretot, tenint en compte que CR7 és l'ídol de la infància de Nico Williams.

L'interès del Madrid per Nico no és nou, però les paraules de Cristiano Ronaldo podrien influir a llarg termini en l'assoliment del fitxatge. Ara, tot dependrà de la decisió de Nico Williams i si decideix seguir el consell del seu ídol. Serà el futur del jove talent basc al Bernabéu? Només el temps ho dirà.