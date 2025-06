El seleccionador de Nigèria avisa Pau Víctor: El millor 9 del món pot anar al Barça

El FC Barcelona està centrat a reforçar la seva parcel·la ofensiva de cara a la pròxima temporada. Un dels objectius principals és fitxar un extrem capaç de donar descans a Lamine Yamal i Raphinha. Tanmateix, també es valora la possibilitat d'incorporar un suplent per a Lewandowski.

I és que Pau Víctor, qui tenia la missió de rellevar el polonès de manera habitual, no ha comptat gaire per a Flick. És cert que ha participat en 29 partits, però només ha jugat 379 minuts. Quantitat insuficient, que no li ha permès assentar-se en l'elenc culer, i que segurament provocarà la seva sortida del club aquest mateix estiu.

Pau Víctor s'acomiada i el Barça reacciona

Lewandowski ha patit diverses molèsties físiques que li han fet perdre 10 partits aquest curs. Tanmateix, Pau Víctor ha passat completament desapercebut. Flick ha confiat més en Ferran Torres que en ell, i el '7' li ha agraït l'oportunitat a base de gols.

Davant d'aquesta situació, sembla evident que el futur de Pau Víctor és lluny de la Ciutat Comtal. Té diverses ofertes molt interessants a Espanya, però també a Alemanya i Itàlia, on podria trobar la regularitat que no tindrà al Barça. I precisament per això, Deco, Flick i Laporta ja estan valorant la necessitat de fitxar un nou suplent per a Lewandowski.

L'avís arriba des de Nigèria

Sense Pau Víctor, el Barça haurà de trobar un '9' que accepti ser suplent. Jonathan David, Ademola Lookman i fins i tot Gyökeres han sonat amb força per ocupar aquest rol. Tanmateix, el que ningú podia esperar han estat les paraules del seleccionador de Nigèria, Eric Chelle, sobre Victor Osimhen.

L'entrenador del combinat nacional nigerià ha parlat sobre l'estrella de la seva selecció deixant clar que podria acabar al Barça. "Per a mi, Victor Osimhen és el millor davanter centre del món. He de protegir-lo físicament i mentalment perquè serà traspassat potser a un club com el Manchester United, o potser al FC Barcelona, al Chelsea o al Madrid", ha assegurat.

Les paraules d'Eric Chelle han causat gran impressió en el si culer. A Deco li agrada molt Victor Osimhen, així que quan Pau Víctor marxi segur que valora el seu fitxatge. El seu traspàs és una oportunitat de mercat poques vegades vista, ja que el Nàpols, l'equip que té els seus drets, no el vol i està obligat a vendre'l.

Pau Víctor té la clau de Victor Osimhen

El fitxatge de Victor Osimhen depèn de molts factors, però sobretot del futur de Pau Víctor. Si l'oblidat per Flick marxa i Deco troba la fórmula, segur que presenta una oferta per fer-se amb els serveis de Osimhen.