El pulso entre Barça y Ter Stegen sigue vivo y parece que todavía no hemos visto el última capítulo de este culebrón. El Barça necesita justificar su baja de 4 meses para inscribir a los nuevos fichajes, mientras que Ter Stegen sigue luchando para demostrar que en menos de 3 meses podrá jugar. Laporta tenía razón y ya avisó sobre Ter Stegen: la intención del portero alemán es bloquear al club culer, que le ha 'traicionado' fichando a Joan García este mismo mercado.

Joan Laporta explicó recientemente durante la gira asiática que el tema de las inscripciones "va progresando adecuadamente". Ahora bien, dentro del Barça se sabe que, para poder ir por la vía rápida, se requiere de la colaboración de un Ter Stegen que no lo está poniendo nada fácil. Ter Stegen sabe que está viviendo sus últimos días como jugador del Barça, pero su intención es luchar hasta el final y ponerle las cosas complicadas al club que lidera Laporta.

Ter Stegen no ha viajado a la gira por Asia, pues decidió operarse de sus problemas de espalda, y lo curioso es que ha anunciado que estará 3 meses de baja. Como es evidente, el Barça no podrá usar su salario para inscribir, algo que ha provocado un gran enfado en Joan Laporta y la posterior reacción muy inesperada del Barça. El club tiene la intención de justificar que estará 4 meses de baja ante los médicos de LaLiga, pero, ahora, el portero alemán se ha negado a firmar dicho parte médico.

Laporta tenía razón, su aviso sobre Ter Stegen se hace realidad: 'Lo que pasa es...'

"No depende de la baja de Ter Stegen, lo que pasa es que la baja de Ter Stegen es la vía más directa para hacer la inscripción de los fichajes". Con estas palabras, Joan Laporta hacia referencia a la situación de los nuevos fichajes, que todavía no han sido inscritos a poco para que arranque el campeonato nacional de Liga. El Barça esperaba lograr el 'OK' de Ter Stegen, pero el portero alemán, que tampoco quiere irse, no está dispuesto a facilitar sus datos para que LaLiga los revise inmediatamente.

El Barça solo podría usar el salario de Ter Stegen para inscribir si la baja del portero alemán durase 4 meses, pero todo parece indicar que ya no será así. Ter Stegen ha provocado al Barça y, ahora, el club culer está decidido: quiere actuar de inmediato para perjudicar al alemán, que sigue tensando la cuerda ante su situación actual. Cabe recordar que el Barça, con Joan García todavía sin inscribir, no cuenta con un Ter Stegen que, por el momento, no quiere irse del club del que es capitán.