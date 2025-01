Unai Emery li posa la catifa vermella a Héctor Fort al Barça: Fitxa el seu rival nº1

Héctor Fort es perfila com una de les majors promeses del Barça. El jove lateral dret, format a La Masia, ha destacat per la seva solidesa defensiva i la seva habilitat per projectar-se a l'atac. No obstant això, després del seu debut amb Xavi Hernández, aquesta temporada no està comptant amb massa minuts per culpa d'un entorn altament competitiu que ha reduït les seves oportunitats.

Malgrat el seu talent, Héctor Fort no ha aconseguit consolidar-se en l'esquema de Hansi Flick. La manca de minuts ha estat una constant aquesta temporada, cosa que ha generat certa preocupació sobre el seu desenvolupament professional. Està a anys llum del rendiment que ofereix Koundé en la mateixa posició, així que només li queda esperar que el francès no pugui jugar per fer acte de presència.

Des de l'arribada de Hansi Flick a la banqueta del Barça, Héctor Fort ha vist limitada la seva participació. El tècnic alemany ha preferit optar per Jules Koundé, relegant el jove canterà a la banqueta. Encara que ha estat present en gairebé totes les convocatòries, les seves aparicions han estat esporàdiques, afectant la seva progressió i confiança.

El Barça busca alternatives a Héctor Fort

Davant la delicada situació de Héctor Fort, el Barça ha començat a explorar opcions al mercat per reforçar la posició de lateral dret. La idea és incorporar un jugador amb experiència que permeti cedir o traspassar Fort a un equip on pugui sumar minuts de qualitat. Aquesta estratègia no només busca protegir la projecció del canterà, sinó també trobar un suplent de major nivell perquè Koundé pugui descansar.

Entre els noms que estaven a l'agenda del Barça figura Óscar Mingueza, actualment al Celta de Vigo. L'exjugador culer és una opció interessant a causa del seu coneixement del club i la seva polivalència defensiva. No obstant això, la possibilitat d'incorporar Mingueza s'ha complicat per factors externs, obligant el Barça a replantejar la seva estratègia.

Sí, perquè Unai Emery ha aparegut per sorpresa i està disposat a pagar 20 milions perquè Mingueza aterri ja a l'Aston Villa. Els rumors sobre el traspàs d'Óscar Mingueza a la Premier League són cada vegada més intensos, i l'acord podria tancar-se durant aquest mateix mes de gener. Per tant, si Emery s'emporta el gat a l'aigua, Héctor Fort podria tenir una oportunitat de seguir al Barça.

La manca d'oportunitats sentencia a Héctor Fort

La manca de protagonisme ha despertat inquietud tant en l'entorn de Héctor Fort com en la directiva del Barça. Fort necessita sumar minuts per seguir evolucionant i demostrar la seva vàlua, però la manca d'oportunitats podria portar-lo a buscar una sortida del club. Per tant, podem dir que el seu futur depèn, en gran mesura, d'Unai Emery.

Si el tècnic basc fitxa Mingueza, el Barça haurà de conformar-se amb Héctor Fort d'aquí a final de temporada. En canvi, si Unai Emery recula i finalment descarta l'arribada de Mingueza, Deco podria tancar el seu retorn al Camp Nou. Veurem què succeeix en els pròxims dies.