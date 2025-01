Ve d'Uruguai per jubilar Robert Lewandowski: 85 M€ i signa amb el Barça

La direcció esportiva del Barça no para de treballar en el seu empeny per reforçar la plantilla de cara a la pròxima temporada. L'objectiu és configurar un grup altament competitiu amb els recursos existents, que no són molts. I és que la situació econòmica del club continua sent un llast a l'hora de poder realitzar certes operacions amb jugadors d'alt nivell.

Deco té entre cella i cella la incorporació d'un '9' de primer nivell que pugui garantir el futur de la línia ofensiva del Barça. El director esportiu està buscant un recanvi de Robert Lewandowski per al mitjà termini, ja que el polonès està rendint a gran nivell actualment i té contracte fins al 2026. Lewandowski complirà els 37 el pròxim estiu, i al Barça creuen que és l'hora de buscar un substitut.

Encara que els números de Robert Lewandowski són indiscutibles, màxim golejador de la Lliga fins al moment, l'edat no perdona. L'aspecte físic li comença a passar factura en determinades situacions, i encara que Hansi Flick compta amb el polonès per a la pròxima temporada, també ha demanat trobar un acompanyant. Haaland i Gyökeres són els seus favorits, però ja han estat descartats per estar fora d'abast per al club català, així que Deco ja està valorant altres alternatives.

Ve d'Uruguai per jubilar Robert Lewandowski: fitxatge top

Davant tal escenari, el FC Barcelona ha centrat la seva mirada en la Premier League per trobar el relleu ideal per a Robert Lewandowski. I, en concret, Deco i Laporta s'han fixat en el Liverpool. Sí, perquè Darwin Núñez encaixa perfectament en els plans del club català.

Amb només 25 anys, el davanter uruguaià del Liverpool podria canviar d'aires a final de temporada. El Barça ja va estar interessat en el seu fitxatge quan militava al Benfica i ara podria tornar a intentar-ho. Les relacions entre Darwin i Liverpool no són bones, i el seu representant Jorge Mendes, estaria per la labor de buscar-li un nou destí.

Jorge Mendes, conegut agent per tenir una relació propera amb Laporta, estaria treballant per acostar Darwin Núñez al Barça. L'operació no es presumeix senzilla tenint en compte que el Liverpool taxa el jugador en 85 milions. Ara bé, la seva arribada al Camp Nou permetria l'adéu de Robert Lewandowski, ja que es tracta d'un ariet de talla mundial.

Darwin Núñez vol competir amb Robert Lewandowski

Darwin Núñez va arribar al Liverpool després de brillar al Benfica. No obstant això, la seva adaptació a la Premier no ha estat l'esperada i el seu protagonisme s'ha vist reduït de forma considerable durant aquesta temporada. Malgrat la seva gran capacitat física i olfacte golejador, el tècnic del Liverpool, Arne Slot, té altres prioritats.

En aquesta temporada, Darwin Núñez ha marcat únicament 2 gols en els 15 partits que ha disputat, sent titular en 7 d'ells. El Barça està centrat en construir un equip jove i amb talent, i l'uruguaià encaixa. Això sí, potser a Robert Lewandowski no li agrada tant la idea, ja que sap que si arriba Darwin tindrà molt complicat mantenir la titularitat.