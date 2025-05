Traïció, Jonatan Giráldez ja té nou equip: se'n va amb el rival núm. 1 del Barça

Jonatan Giráldez és un nom que quedarà gravat per sempre en la història del Barça Femení. Durant la seva etapa com a entrenador, va portar el Barça a conquerir tots els títols possibles, creant un projecte guanyador i admirat.

Tanmateix, la temporada passada va decidir marxar, buscant un nou repte. El seu destí va ser els Estats Units, on va signar pel Washington Spirit per continuar creixent en un entorn diferent. La seva sortida del Barça Femení va deixar un buit a l’afició blaugrana, que encara el recorda amb afecte.

Lyon, un gegant a la recerca de revulsiu

L’Olympique de Lyon femení és el rival més temut i llegendari del Barça a Europa. Tanmateix, el club francès travessa un moment difícil. El Lyon va ser eliminat prematurament de la Copa de França i no va aconseguir arribar a la final de la Champions League, quedant-se a semifinals.

Segons mitjans francesos, l’actual tècnic, Joe Montemurro, no seguirà al capdavant la pròxima temporada. La directiva busca un entrenador que retorni la glòria perduda, i Jonatan Giráldez ha sorgit com a principal candidat per liderar aquesta recuperació.

Jonatan Giráldez, a un pas del gran canvi

Tal com va informar Rut Vilar al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, Jonatan Giráldez està molt a prop de signar pel Lyon. Aquesta operació no és senzilla, ja que forma part d’un moviment més ampli que afecta diversos clubs dins d’un mateix grup empresarial.

A més, la decisió es complica per aspectes personals que afecten el tècnic gallec. Tot i així, tot apunta que tornarà a Europa, però aquesta vegada per posar-se al capdavant del màxim rival del Barça, quelcom que no passarà desapercebut per a ningú.

L’afició blaugrana, entre la sorpresa i la decepció

El possible fitxatge de Jonatan Giráldez pel Lyon ha generat un gran impacte a Barcelona. Per a molts, és un cop inesperat i dolorós. Veure el tècnic que va portar el Barça al més alt aliar-se amb el gran rival pot considerar-se una traïció.

L’admiració per Jonatan Giráldez xoca ara amb la sorpresa i indignació que genera el seu fitxatge. Al futbol, la rivalitat pesa, i això només avivarà la tensió entre clubs.

Per al Lyon, Jonatan Giráldez és fonamental per tornar a dominar a Europa. Per al Barça Femení, el seu retorn a Europa i al Lyon a la recerca de l’èxit, deixa un regust amarg. Jonatan Giráldez es podria retrobar amb el Barça a la Champions, on aquesta història tindrà un nou capítol.