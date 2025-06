Confirmat, Pep Guardiola ho dona tot: pagarà 25 M perquè s'acomiadi del Camp Nou

La figura de Pep Guardiola continua sent molt recordada al Camp Nou, el tècnic de Santpedor va deixar un gran llegat. El 2009 va aconseguir un sextet històric que encara ningú ha aconseguit igualar, però el barcelonisme torna a respirar alegria. Amb Flick com a capità del vaixell, el bon futbol i els èxits han tornat de nou, en la seva primera temporada ha aconseguit el triplet nacional.

Per a la pròxima campanya, el gran objectiu serà la Champions i per això el tècnic alemany sap que caldrà reforçar-se amb els millors. Tant el Barça com el Manchester City lluiten pels millors fitxatges i aquest pròxim estiu no serà una excepció. Hansi Flick ha sol·licitat reforçar les bandes però també la porteria amb un porter de qualitat i gran projecció.

Joan García, porter de l’Espanyol, sembla ser l’escollit encara que el Barça té a l’agenda altres alternatives com Lucas Chevalier. Els dubtes del porter de Sallent amb el Barça desapareixen quan es parla del Manchester City. Pep Guardiola també el vol per al seu equip i el City farà tot el que estigui a la seva mà per al seu fitxatge.

El Manchester City va amb tot per fitxar Joan García

El culebrot sobre el porter perico, Joan García, està més viu que mai, ha estat la gran revelació de la Lliga i li han sorgit molts pretendents. A dia d’avui, tres són els grans pretendents a fer-se amb els seus serveis, a part del Barça, Manchester City i Newcastle estan en la cursa pel seu fitxatge. El jugador s’hauria reunit amb el seu agent per analitzar totes les propostes rebudes.

Joan García no ho té clar i vol prendre’s uns dies per avaluar totes les ofertes amb la seva família i quan estigui segur, prendre una decisió definitiva. El Manchester City aposta amb força pel porter català, tenint en compte que el seu porter Ederson té peu i mig a l’Aràbia Saudita. La clàusula dels 25M no seria cap problema per al conjunt anglès disposat a abonar-la ràpidament quan rebi l’acord del porter.

La decisió, la setmana vinent

És molt probable que el futur de Joan García no s’allargui massa, s’espera un desenllaç durant la pròxima setmana. El porter de Sallent vol meditar-ho bé, vol prendre la millor decisió per al seu futur imminent. Per la seva banda, Guardiola ha donat llum verda per al fitxatge del porter si finalment acaba concretant-se la sortida d’Ederson.

A l’Etihad, Joan García serà titular indiscutible en un equip que està en plena renovació. S’albira un duel pel porter de moda pel qual sospiren diversos equips. Pep Guardiola valora el seu joc amb els peus, la seva seguretat sota pals i la seva mentalitat competitiva, la seva joventut el converteix en un porter de gran projecció.