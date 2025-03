Destí sorpresa per a Pau Víctor, se'n va del Barça: ja té nou equip

Pau Víctor, jove davanter del Barça, ha passat desapercebut aquesta temporada. Després de destacar en la gira pels Estats Units amb gols importants, el seu protagonisme es va desvanir en iniciar la competició oficial. En la present campanya, ha disputat 21 partits, però només ha estat titular en una ocasió, acumulant escassos minuts en el terreny de joc.

Durant la pretemporada als Estats Units, Pau Víctor va mostrar un rendiment destacat, anotant gols clau que van generar expectatives en l'afició i el cos tècnic. No obstant això, en començar la temporada oficial, la seva participació es va reduir dràsticament. Tot i haver jugat en 21 encontres, la majoria de les seves aparicions van ser com a suplent, sumant amb prou feines 220 minuts en total.

El Barça busca alternatives en el mercat

Davant la falta de protagonisme de Pau Víctor, la direcció esportiva del Barça, encapçalada per Deco, ha decidit explorar el mercat a la recerca d'un davanter que competeixi amb Robert Lewandowski. Aquesta recerca es va intensificar després de la sortida de Vitor Roque al Palmeiras, cosa que va deixar l'equip amb menys opcions en la davantera. La prioritat del club és incorporar un '9' de garanties, cosa que ha relegat Pau Víctor en els plans futurs.

Oportunitat de creixement al Betis

En aquest context, el Real Betis ha mostrat interès a adquirir Pau Víctor en qualitat de cedit. Les negociacions entre ambdós clubs estan avançades, i s'espera que el davanter s'uneixi al conjunt verd-i-blanc fins al final de la temporada. Aquesta operació permetria al jugador tenir més minuts i demostrar la seva vàlua en un equip competitiu de LaLiga.

La possible arribada de Pau Víctor al Betis representa una oportunitat tant per al jugador com per al club sevillà. El davanter podria beneficiar-se de la confiança de Manuel Pellegrini, qui ha demostrat habilitat per potenciar el rendiment de joves talents. Per la seva banda, el Betis sumaria un atacant versàtil, capaç de desenvolupar-se en diverses posicions ofensives, aportant frescor i dinamisme a l'equip.

En resum, la cessió de Pau Víctor al Real Betis sembla ser una solució beneficiosa per a totes les parts involucrades. El Barça allibera espai en la seva plantilla mentre busca un nou davanter i el Betis reforça el seu atac amb un jugador prometedor. Mentrestant, Pau Víctor obté la continuïtat necessària per seguir desenvolupant-se en l'elit del futbol espanyol.