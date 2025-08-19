Kylian Mbappé se queda sin opciones: El protagonista del Real Madrid es otro

Vinicius Júnior afronta una de sus grandes pruebas esta temporada. El brasileño suele brillar contra Osasuna y hoy tiene la oportunidad perfecta para reivindicarse.

Aunque Kylian Mbappé también será titular, no será el protagonista del encuentro. Todos los focos apuntan a Vinicius, que necesita demostrar que sigue siendo decisivo en el Real Madrid.

El extremo llega en un momento clave tras semanas de dudas. Su talento nunca ha estado en entredicho, pero su rendimiento sí.

El Bernabéu espera más regularidad, goles y liderazgo en un equipo que necesita referentes. Contra Osasuna, rival exigente, Vinicius debe dar el golpe sobre la mesa.

La exigencia de Xabi Alonso con las estrellas

El nuevo técnico ha impuesto una máxima: nadie tiene la titularidad garantizada. Los méritos se ganan en el campo y el brasileño lo sabe.

Vinicius ha perdido protagonismo en algunos momentos, sobre todo tras la llegada de Mbappé, y debe convencer a su entrenador con hechos. El duelo contra Osasuna es un examen.

La temporada pasada las lesiones condicionaron su juego, pero ya no hay excusas. Xabi Alonso quiere un futbolista más constante, no solo brillante en ráfagas.

El equipo necesita a un Vinicius que genere peligro cada semana. Su conexión con el Bernabéu dependerá de lo que haga en noches como esta.

Un rival que se le da especialmente bien

Vinicius tiene una relación especial con Osasuna. Ha marcado ocho goles en 12 partidos frente a los navarros en todas las competiciones, todos ellos en Liga.

Una estadística que demuestra que suele encontrar su mejor versión contra este rival. Hoy tendrá que volver a demostrarlo.

Osasuna, siempre combativo, no pondrá las cosas fáciles. El rival es conocido por su intensidad defensiva y Vinicius tendrá que sacar su mejor versión para superarla.

Esa estadística juega a su favor, pero no garantiza nada. El Bernabéu quiere ver si el brasileño repite su idilio frente a los rojillos.

El Bernabéu quiere ver al mejor Vinicius

La afición no ha perdido la fe, pero exige hechos inmediatos. Vinicius tiene talento de sobra para ser el jugador más decisivo de la plantilla, pero ahora debe demostrarlo jornada tras jornada. Ante Osasuna se le presenta un escenario perfecto para empezar con buen pie.

Si Vinicius aparece, el Real Madrid ganará más que tres puntos. Recuperará la confianza de uno de sus cracks y reforzará la idea de que este proyecto tiene margen de mejora.

Si no, las dudas crecerán en torno a un jugador que todavía debe demostrar que puede ser líder indiscutible.