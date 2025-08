El de Kylian Mbappé no s'oblida: el PSG veta el Madrid, adeu al fitxatge dels 40 M€

El culebrot entre el Reial Madrid i el PSG per Kylian Mbappé ha marcat una era. Durant anys, el davanter francès va estar al radar blanc. En un parell d'ocasions, l'acord semblava tancat, però sempre acabava trencant-se.

La pressió de Nasser Al-Khelaifi va ser clau, igual que la del president de França, Emmanuel Macron; fins i tot tota la ciutat de París es va bolcar per convèncer Kylian Mbappé. El resultat final van ser dues renovacions inesperades i un Reial Madrid frustrat. Tanmateix, després de més de set anys de rumors, Mbappé va acabar arribant al Bernabéu.

Ho va fer després de comunicar al PSG que no renovaria, cosa que li va costar la suplència en diversos partits i va tensar la seva relació amb el club. La sortida no va ser fàcil i des de llavors, la relació entre PSG i Reial Madrid és molt dolenta. Tant, que a dia d'avui, les tensions entre ambdós clubs encara es mantenen i podrien influir en el mercat de fitxatges.

Donnarumma vol marxar, el Reial Madrid apareix i el PSG diu NO

Fruit d'aquesta tensió, el PSG ha pres decisions dràstiques. Una d'elles afecta directament el mercat. Segons s'ha sabut, el club francès no negociarà amb el Reial Madrid per cap jugador.

El cas de Gianluigi Donnarumma és el més clar. El porter italià, heroi de l'última Champions per al PSG, vol canviar d'aires. Acaba contracte el 2026 i encara no ha renovat: el seu desig, segons 'Reppublica', és marxar aquest mateix estiu.

En aquest sentit, Donnarumma veu el Bernabéu com una destinació ideal per fer el següent pas, però ho té difícil. El veto del PSG després del cas Kylian Mbappé ho complica tot. A això s'afegeix un altre factor: el Reial Madrid no el té com a prioritat.

Thibaut Courtois frena l'arribada de Donnarumma

El club blanc confia plenament en Thibaut Courtois. El porter belga ha renovat fins al 2027 i se sent amb forces per seguir al més alt nivell. Per això, a Valdebebas no es contempla fitxar cap altre porter aquest estiu.

Donnarumma agrada, però no encaixa en els plans immediats, així que el Reial Madrid es mantindrà al marge. Això sí, si el PSG canvia de postura i retira el veto, tot podria accelerar-se l'operació. El preu d'aquesta rondaria els 40 milions d'euros.

Per ara, la pilota és a la teulada del PSG. Donnarumma vol marxar i el Reial Madrid voldria fitxar-lo si es posa a tir. Tanmateix, per culpa del fitxatge de Kylian Mbappé, els parisencs haurien tancat la porta a qualsevol negociació.