Tot canvia per a Gerard Martín, la sorpresa és total: Alejandro Balde està avisat

La dupla formada per Gerard Martín i Alejandro Balde al lateral esquerre del FC Barcelona està a punt de trencar-se. La diferència entre tots dos és abismal. I ara ha aparegut un tercer en discòrdia que ho canvia tot.

Durant el curs passat, Alejandro Balde va ser titular indiscutible: va jugar gairebé tots els minuts i ho va fer a gran nivell. La seva superioritat respecte a Gerard Martín, el teòric suplent, era més que evident. És per això que Flick ha donat el vistiplau a la incorporació del nou carriler.

Gerard Martín, de menys a més, però insuficient

Gerard Martín, que no fa gaire jugava al Cornellà, està lluny del nivell exigit per jugar al Barça. Va començar la temporada passada mostrant un rendiment irregular i va demostrar que Balde és molt millor que ell.

Tanmateix, amb el pas de les jornades, Gerard va començar a millorar les seves actuacions i va aprofitar les absències d'Alejandro Balde per complir amb solvència en els moments més delicats. Tot i així, no ha estat suficient per assegurar el seu rol a la plantilla.

Hansi Flick celebra l'arribada d'un altre lateral de més nivell

El tècnic del Barça, Hansi Flick, vol elevar el nivell de la seva defensa. Sap que necessita més potència i qualitat al lateral esquerre. Per això va demanar al club un perfil diferent al de Gerard Martín i el seu desig s'ha complert.

Jofre Torrents ha irromput amb força a la pretemporada. El carriler, format a La Masia, gairebé no ha necessitat ni uns minuts per convèncer Hansi Flick. El seu físic, desvergonyiment i tècnica el fan destacar per damunt de la resta.

Amb només 18 anys, ja ha demostrat que està preparat. Ha deixat enrere Gerard Martín a la rotació i, si res no es torça, es quedarà com a segon lateral esquerre del primer equip.

Aquest gir inesperat canvia tots els plans. El rol de Gerard Martín a l'equip s'esvaeix i el seu futur apunta lluny del Camp Nou.

Sortida imminent per a Gerard Martín?

L'irrupció de Jofre Torrents obliga el club a prendre decisions. Tenir tres laterals esquerrans no és viable i Gerard Martín és qui té més números per sortir. L'opció més probable és una cessió a un equip de Primera o Segona divisió.

Des del cos tècnic valoren el seu compromís i evolució, però entenen que, amb Jofre Torrents per davant, no tindrà minuts suficients. Gerard Martín necessita continuïtat per seguir creixent i això, ara mateix, no ho trobarà al Barça.

Per la seva banda, Jofre Torrents afronta el repte amb il·lusió. Sap que parteix com a suplent d'Alejandro Balde, però no es conforma. Vol lluitar per un lloc a l'onze i demostrar que la seva explosió no és casualitat.

El que està clar és que la pretemporada està marcant un punt d'inflexió. Hansi Flick ja n'ha pres nota i el Barça comença a planificar la seva plantilla definitiva. Per ara, el més probable és que Gerard Martín surti i Jofre Torrents es quedi com a suplent d'Alejandro Balde.