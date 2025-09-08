Kylian Mbappé afronta su segunda temporada en el Real Madrid con máxima felicidad y con la ilusión por las nubes. Su primera campaña estuvo marcada por el rendimiento colectivo, que acabó con la destitución de Ancelotti. Además, su falta de conexión con Vinícius Júnior generó mucha incertidumbre en ataque.

Kylian Mbappé lo intenta con Vinícius Júnior

Los dos astros no lograron entenderse en el campo. Se esperaba una sociedad temible, pero las jugadas casi nunca terminaban en buen puerto. Eso abrió la puerta a rumores sobre el futuro de ambos.

Vinícius Júnior, de hecho, estuvo más fuera que dentro este verano. Arabia Saudí presentó una oferta millonaria y el brasileño, al menos por un momento, se lo pensó. También solicitó una mejora contractual que incomodó a la directiva.

Al final, pese a todo lo comentado, Vinícius sigue en el Real Madrid. Su continuidad obliga a que encuentre sintonía con Mbappé si quiere volver a pelear por la Champions League. En caso contrario, la convivencia será complicada.

Kylian Mbappé avisa, es mejor que Vinícius Júnior: 'Le ha dicho que venga al Madrid'

Sin embargo, Kylian Mbappé parece tener otros planes en mente. Aprovechando la concentración con la Selección Francesa, ha hablado de la posibilidad de incorporar a un jugador que considera incluso mejor que Vinícius. Y no es otro que Michael Olise, su buen amigo y actual extremo del Bayern Múnich.

Olise es un futbolista muy talentoso. Tiene desborde, visión de juego y gol, cualidades que encajan perfectamente en el estilo del Real Madrid. Además, su relación con Kylian Mbappé es magnífica dentro y fuera del campo.

La idea de compartir vestuario en el Bernabéu seduce a ambos. Kylian Mbappé sabe que con Michael Olise tendría una conexión automática. Por eso le habría insistido para que valore seriamente la opción de venir a España.

Para que Michael Olise venga, Vinícius Júnior tiene que irse

El problema es que para hacer hueco en el equipo alguien tendría que salir. Y todos los caminos apuntan a Vinícius Júnior. Su rendimiento irregular y las tensiones contractuales lo convierten en el candidato ideal a abandonar el club.

Michael Olise 2025 - Insane Skills, Goals & Assists - HD

El valor de mercado de Michael Olise ronda los 100 millones de euros. Para el Real Madrid sería más sencillo abordar el fichaje si se produce la salida de Vinícius. Incluso podría entrar en un intercambio que dejaría satisfechas a todas las partes.

Por ahora no hay nada oficial, pero el aviso de Kylian Mbappé es evidente. El francés cree que Michael Olise puede marcar diferencias en el Bernabéu. Y si su opinión pesa, el Real Madrid podría dar un giro radical a su delantera.