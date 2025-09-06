El culebrot de Vinícius Júnior arriba al seu final, s'ha acabat: màxima emoció al Bernabéu
Tot, tard o d’hora, arriba al seu final
Des de la sorprenent derrota en la lluita pel Baló d'Or, Vinícius Júnior ha afrontat una dràstica caiguda en el seu rendiment. Abans d'aquest episodi, el '7' del Real Madrid brillava per la seva potència física i la seva habilitat per al regat, però, sobretot, destacava per la confiança en si mateix. Aquesta creença en el seu talent li permetia rendir al seu màxim nivell, fins i tot marcant gols a les finals de la Champions League.
Tanmateix, el fet de no ser reconegut per la FIFA va tenir un impacte profund en la seva moral i, des de llavors, no ha estat el mateix jugador.
La temporada després de la decepció del Baló d'Or
La temporada posterior a la pèrdua del Baló d'Or va ser, sens dubte, la més difícil per a Vinícius Júnior. La confiança que l'havia impulsat a ser un dels millors del món va desaparèixer, i el seu rendiment al camp ho va reflectir. Va ser una temporada en què no va ser decisiu en moments clau i en què la connexió amb Kylian Mbappé no va assolir les expectatives.
A més, la incertesa sobre el seu futur va augmentar quan a l'estiu, gairebé per qüestions contractuals, va estar a punt de sortir del Real Madrid. El principal motiu va ser el seu desig de situar-se a l'escala salarial de Mbappé, una cosa a la qual Florentino Pérez s'hi va negar rotundament. Aquest desacord va portar tensions dins del club, cosa que va cridar l'atenció d'equips de l'Aràbia Saudita, que van intentar aprofitar la situació.
El punt d'inflexió: la suplència i la recuperació
Xabi Alonso va decidir deixar Vinícius a la banqueta contra l'Oviedo, una decisió que, tot i que es va justificar pel bé col·lectiu, va acabar sent molt més significativa del que s'esperava.
En els instants finals de l'encontre, Vinícius va saltar al camp, i en només uns minuts, va deixar clar que encara tenia molt per oferir, anotant un gol i repartint una assistència. Aquest gest de determinació semblava haver marcat un punt d'inflexió en la seva temporada. En el següent partit de lliga, Vinícius va tornar a marcar, cosa que va consolidar encara més la seva recuperació.
Un cop ha superat la davallada anímica del Baló d'Or, Vinícius Júnior està demostrant que encara té la capacitat per ser un dels millors del món.
El futur de Vinícius Júnior està clar: acord a l'horitzó
Vinícius Júnior està recuperant el seu nivell, i amb això, també el seu futur al Real Madrid. El club, que en el seu dia va dubtar sobre la seva renovació, ara veu en ell un jugador clau.
Tant el brasiler com Florentino Pérez tenen clar que el seu futur està al Bernabéu. Si continua amb el nivell mostrat recentment, no hi haurà cap problema perquè ambdues parts arribin a un acord per ampliar el seu contracte. El ‘7’ madridista ha tornat i, si manté aquest rendiment, serà una peça fonamental en el nou projecte del Real Madrid, posant fi a qualsevol debat sobre el seu futur.
