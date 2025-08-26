Kylian Mbappé assenyala un dels seus companys davant Xabi Alonso: 'Així no es pot...'
L'estrella francesa ha manifestat la seva frustració davant el tècnic tolosà
Kylian Mbappé és un dels líders indiscutibles del Real Madrid i no acostuma a mossegar-se la llengua quan alguna cosa no el convenç. Segons el mitjà digital 'donbalon', el francès s'hauria queixat al vestidor.
En concret, ho hauria fet amb una frase que no va passar desapercebuda: “així no es pot jugar”. En aquest sentit, aquesta afirmació no va ser general, sinó molt concreta, ja que té nom i cognom.
El davanter assenyala directament Vinícius Júnior, a qui acusa de no implicar-se prou en defensa ni en la pressió alta.
Xabi Alonso ha fet de la intensitat col·lectiva una de les seves prioritats des que va aterrar a la banqueta, però el brasiler sembla resistir-se a aplicar l'exigència tàctica del tècnic.
El retret de Mbappé al seu company
Mbappé reconeix que ell mateix no és un especialista en tasques defensives, però des de la seva arribada a Madrid es va comprometre amb Xabi Alonso a millorar en aquest aspecte.
El francès vol donar exemple i exigeix als altres el mateix esforç. Tanmateix, percep que Vinícius continua jugant amb la idea que el seu paper es redueix a atacar, cosa que genera frustració entre diversos membres de la plantilla.
La crítica és clara: quan el Real Madrid no té la pilota i es veu obligat a replegar-se, l'extrem brasiler queda despenjat en atac. En aquest sentit, el francès reivindica que no mostra intenció de recuperar la pilota ni d'ajudar els seus companys.
Per a Mbappé, això suposa que l'equip juga amb 10 futbolistes, un llast que no es pot permetre en partits d'alta exigència.
Xabi Alonso ja li ha llegit la cartilla
El tècnic basc tampoc ha passat per alt aquesta situació. En el debut de lliga davant Osasuna ja es va veure com des de la banda recriminava a Vinícius la seva manca de pressió.
No era la primera vegada, ja que a la pretemporada també hi va haver crits de l'entrenador exigint més esforç defensiu.
La paciència de Xabi Alonso és limitada i no descarta mesures més severes si l'extrem no s'adapta a la seva proposta de joc.
El brasiler, per la seva banda, sembla confiat a recuperar la seva millor versió ofensiva, però aquest discurs no n'hi ha prou dins del vestidor.
La plantilla comença a valorar més la solidaritat en l'esforç col·lectiu que les accions individuals, i aquí rau el xoc que ara mateix l'enfronta amb Mbappé.
Un conflicte que pot marcar la temporada
La tensió entre dues de les estrelles de l'equip no és un assumpte menor. Al Real Madrid saben que la convivència de les seves grans figures és clau per aspirar a tots els títols, però la queixa del davanter francès ha encès les alarmes.
Kylian Mbappé vol guanyar des de la unitat i tem que les actituds individuals facin malbé el projecte. Vinícius haurà de reaccionar aviat si no vol veure's assenyalat de manera definitiva.
Xabi Alonso ja ha demostrat que no li tremola la mà a l'hora de fer seure qui no compleix. I si el brasiler no canvia de xip, el xoc amb Mbappé pot convertir-se en un problema estructural al vestidor blanc.
