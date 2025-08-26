Kylian Mbappé señala a uno de sus compañeros ante Xabi Alonso: 'Así no se puede...'

Kylian Mbappé es uno de los líderes indiscutibles del Real Madrid y no acostumbra a morderse la lengua cuando algo no le convence. Según el medio digital 'donbalon', el francés se habría quejado en el vestuario.

En concreto, lo habría hecho con una frase que no pasó desapercibida: “así no se puede jugar”. En este sentido, esta afirmación no fue general, sino muy concreta, ya que tiene nombre y apellido.

El delantero apunta directamente a Vinícius Júnior, al que acusa de no implicarse lo suficiente en defensa ni en la presión alta.

Xabi Alonso ha hecho de la intensidad colectiva una de sus prioridades desde que aterrizó en el banquillo, pero el brasileño parece resistirse a aplicar la exigencia táctica del técnico.

El reproche de Mbappé a su compañero

Mbappé reconoce que él mismo no es un especialista en labores defensivas, pero desde su llegada a Madrid se comprometió con Xabi Alonso a mejorar en ese aspecto.

El francés quiere dar ejemplo y exige a los demás el mismo esfuerzo. Sin embargo, percibe que Vinícius sigue jugando con la idea de que su papel se reduce a atacar, lo que genera frustración entre varios miembros de la plantilla.

La crítica es clara: cuando el Real Madrid no tiene la pelota y se ve obligado a replegarse, el extremo brasileño queda descolgado en ataque. En este sentido, el francés reivindica que no muestra intención de recuperar el balón ni de ayudar a sus compañeros.

Para Mbappé, eso supone que el equipo juega con 10 futbolistas, un lastre que no se puede permitir en partidos de alta exigencia.

Xabi Alonso ya le ha leído la cartilla

El técnico vasco tampoco ha pasado por alto esta situación. En el debut liguero ante Osasuna ya se vio cómo desde la banda recriminaba a Vinícius su falta de presión.

No era la primera vez, ya que en pretemporada también hubo gritos del entrenador exigiendo más esfuerzo defensivo.

La paciencia de Xabi Alonso es limitada y no descarta medidas más severas si el extremo no se adapta a su propuesta de juego.

El brasileño, por su parte, parece confiado en recuperar su mejor versión ofensiva, pero ese discurso no basta dentro del vestuario.

La plantilla empieza a valorar más la solidaridad en el esfuerzo colectivo que las acciones individuales, y ahí radica el choque que ahora mismo le enfrenta con Mbappé.

Un conflicto que puede marcar la temporada

La tensión entre dos de las estrellas del equipo no es un asunto menor. En el Real Madrid saben que la convivencia de sus grandes figuras es clave para aspirar a todos los títulos, pero la queja del delantero francés ha encendido las alarmas.

Kylian Mbappé quiere ganar desde la unidad y teme que las actitudes individuales echen por tierra el proyecto. Vinícius tendrá que reaccionar pronto si no quiere verse señalado de manera definitiva.

Xabi Alonso ya ha demostrado que no le tiembla la mano a la hora de sentar a quien no cumpla. Y si el brasileño no cambia de chip, el choque con Mbappé puede convertirse en un problema estructural en el vestuario blanco.