Konaté llegará al Real Madrid con un fichaje a cuestas: 2 por 1 para Florentino Pérez

Ibrahima Konaté atraviesa un momento clave en su carrera. El central francés ha firmado un acuerdo con Under Armour, una de las marcas deportivas que busca crecer en el fútbol de élite.

Para el jugador supone un paso adelante en su imagen internacional y en su posicionamiento como referente. Indirectamente, este movimiento también beneficia al Real Madrid, que lo sigue de cerca como posible fichaje para 2026.

El Liverpool, su club actual, insiste en que no saldrá este verano. Prefieren contar con él aunque el riesgo sea perderlo gratis más adelante.

Konaté sigue siendo titular y pieza importante en el esquema inglés, pero su negativa a renovar alimenta los rumores. En el Santiago Bernabéu lo tienen muy claro: es cuestión de tiempo que vista de blanco.

Una marca que refuerza su caché

El acuerdo con Under Armour eleva aún más el perfil de Konaté. La marca ve en él a uno de los mejores centrales de la Premier League y quiere potenciar su proyección.

Para el Real Madrid, tener a un futbolista que gana peso comercial es una ventaja añadida. Combina rendimiento deportivo con atractivo de mercado.

Florentino Pérez sabe que estos detalles marcan la diferencia. Cuando un jugador aumenta su visibilidad y se convierte en reclamo publicitario, su llegada al club genera más impacto.

El caso de Konaté recuerda a otros galácticos que, antes de aterrizar en el Bernabéu, ya eran imagen de marcas internacionales.

El plan del Real Madrid con Konaté

La hoja de ruta del club blanco no ha variado. La intención es incorporarlo como agente libre el 30 de junio de 2026.

Konaté está dispuesto a esperar y considera que fichar por el Real Madrid es la mejor decisión de su carrera. Por eso, ha rechazado las propuestas de renovación que le ha hecho el Liverpool en las últimas semanas.

El paralelismo con lo sucedido con Trent Alexander-Arnold es evidente. Anfield se resiste a vender, pero la historia apunta a repetirse.

El poder de atracción del Real Madrid pesa demasiado y los ingleses parecen condenados a perder a otro titular.

Una operación casi cerrada

Aunque no hay firma oficial, en el entorno del club se da por hecho que Konaté será refuerzo blanco. Los próximos meses servirán para comprobar su nivel competitivo, que no ha sido el mejor en este inicio de curso. Sin embargo, en Valdebebas no dudan de su potencial como sustituto de Alaba y Rüdiger.

Under Armour, por su parte, también gana visibilidad en esta ecuación. Si Konaté cumple su deseo y acaba en el Real Madrid, la marca se asegurará presencia en el club más mediático del mundo.

Al mismo tiempo, el Real Madrid recibirá a un jugador cuyo caché se multiplica dentro y fuera del campo.