Juanma Castaño explota amb l'actitud de Vinícius Júnior: 'Mai seràs...'

Vinícius Júnior segueix sent un dels grans talents del Real Madrid, però el seu nom no deixa d'estar vinculat a la polèmica. El brasiler és protagonista en molts partits, no només per la seva capacitat tècnica, sinó per les trifulgues que protagonitza amb gairebé tots els rivals. A més, en els últims mesos el seu rendiment ha estat irregular i això ha posat en dubte la seva capacitat per marcar la diferència en moments clau.

L'actuació de Vinícius Júnior en el derbi de Champions

En el derbi contra l'Atlético de Madrid del passat dimecres, Vinícius Júnior va tornar a estar en l'ull de l'huracà. Encara que va estar actiu en diversos moments, el seu rendiment va ser força desencertat en gran part del partit. De fet, el seu moment més destacat va ser quan va fallar un penal, cosa que evidencia la seva falta de confiança.

No obstant, malgrat aquesta falta d'encert, Vinícius no va deixar de ser un jugador polèmic dins del camp, enfrontant-se amb els aficionats i causant discussions. Després de la soferta victòria del Real Madrid, l'astre brasiler va treure la seva pitjor versió.

Enfrontaments amb els aficionats i gestos provocatius

Com ja és habitual, en lloc de centrar-se en celebrar la sorprenent victòria del Real Madrid, Vinícius Júnior va optar per involucrar-se en baralles amb els seguidors de l'Atlético de Madrid. En diverses ocasions se'l va veure assenyalant les múltiples Champions League del Madrid, un gest que va provocar la ira dels aficionats rivals. A més, va col·locar una jaqueta a la gespa del Metropolitano com a símbol de la seva "conquesta", cosa que va intensificar encara més la tensió a l'estadi.

Aquest tipus de comportaments i actituds continuen entelant la imatge de Vinícius i la polèmica al voltant de la seva personalitat segueix creixent. Mentre alguns el defensen per la seva actitud competitiva, altres el critiquen per no centrar-se en millorar el seu rendiment i, en canvi, generar conflictes innecessaris. L'últim en fer-ho ha estat Juanma Castaño.

Les crítiques de Juanma Castaño a Vinícius Júnior

Juanma Castaño, director i presentador de 'El Partidazo de Cope', no va trigar a esclatar contra Vinícius després del seu comportament en el derbi. El periodista asturià va deixar clar el seu punt de vista sobre el davanter brasiler: "Mai serà admirat per algú que no sigui seguidor del Real Madrid. Així de clar, aquest és el problema".

Per a Juanma Castaño, l'actitud de Vinícius Júnior ha allunyat molts seguidors neutrals, que consideren que la seva manera d'actuar no és correcta per a un jugador del seu nivell. A més va afegir que el brasiler té un enorme talent, però que necessita madurar i aprendre a manejar les situacions de manera més professional.

La falta de control en certs moments està perjudicant la seva imatge i, per tant, la seva relació amb molts seguidors del futbol en general. A mesura que la temporada avança, la pregunta sobre si Vinícius serà capaç de canviar el seu enfocament fora del camp segueix sent una incògnita.