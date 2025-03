Última hora! Joshua Kimmich pren la decisió final, li diu al Barça: hi ha sorpresa

Fi del culebró. Joshua Kimmich, el capità del Bayern Munic, ja té clar en quin equip jugarà la pròxima temporada després de molts mesos d'incessants rumors. El Barça, amb Joan Laporta al capdavant, porta ja diversos anys seguint de prop el talentós migcampista alemany, però no ha estat fins fa escassos minuts quan s'ha resolt tot.

Necessita el Barça a Joshua Kimmich?

En clau Barça, l'arribada de Joshua Kimmich suposaria tapar el forat que va deixar Sergio Busquets fa ja un parell de temporades. El mític pivot defensiu va marcar una època al Camp Nou, i des de llavors el club no ha estat capaç de donar amb la tecla per trobar el seu successor. Només Casadó i De Jong semblen haver trobat la manera de fer oblidar el bo de Busquets.

És per això que, sabent que Joshua Kimmich acabava contracte aquest estiu, el Barça estava estudiant la seva contractació. En aquest sentit, Hansi Flick havia demanat a principi de curs el seu fitxatge, ja que ambdós mantenen una gran relació en haver coincidit al Bayern i a la Selecció Alemanya. La seva arribada suposaria un reforç per a la medul·lar culer, però també una gran alternativa per donar descans a Koundé de tant en tant.

Ja és oficial, Joshua Kimmich ho ha confirmat

No obstant això, malgrat l'interès del Barça i de Flick, Joshua Kimmich ha confirmat fa poc més de mitja hora que seguirà al Bayern Munic fins al 2029. El seu contracte ja ha estat signat, allargant així la seva relació amb l'equip alemany diverses temporades més. Una decisió que afecta directament el Barça, que haurà de tornar a buscar al mercat de fitxatges un altre pivot que encaixi en el que busca Flick.

La notícia ha causat gran sorpresa, ja que ha estat totalment inesperada. Fa escassos dies, els rumors apuntaven que el Bayern havia retirat l'oferta de renovació a Joshua Kimmich. Però la realitat és que només va ser un avís perquè el capità es decidís com més aviat millor, ja que la competència per fer-se amb el seu fitxatge cada vegada era més ferotge.

El Barça lliga el relleu de Joshua Kimmich

Malgrat la renovació de Joshua Kimmich amb el Bayern Munic, el Barça pot estar tranquil. I és que, de cara a la pròxima temporada, Flick sap que podrà comptar amb el successor natural de Sergio Busquets: Marc Bernal. El canterà, gran joia de La Masia, s'està recuperant d'una greu lesió soferta fa mesos, però estarà disponible per al 2026.

Marc Bernal tindrà fitxa del primer equip i Flick està encantat amb la notícia. Ja sap que Joshua Kimmich, el seu principal objectiu, no vindrà. No obstant això, amb Casadó, De Jong i Marc Bernal hi ha més que suficient per fer front a tots els reptes que es proposi.