Jules Koundé conoce a su sustituto: Su fichaje para el Barça es un acierto total

Jules Koundé ha sido el protagonismo en la última semana en el Barça, su esperada renovación se ha materializado definitivamente. A pesar de los rumores del interés que ha despertado en la Premier, y especialmente en el City de Guardiola, Jules Koundé ha renovado su vínculo hasta 2030. El francés se ha convertido en un indiscutible para Flick asentándose en el lateral diestro de la zaga.

La pasada temporada lo jugó prácticamente todo, disputando 53 partidos oficiales de los 60 posibles. El lateral galo se perdió únicamente 7 encuentros en el tramo final por un problema muscular en su gemelo izquierdo. La carga de partidos y la nula rotación que tuvo durante la larga temporada, propiciaron sus problemas físicos.

Hansi Flick se la jugó y tomó la decisión de sustituir al francés por Eric García que se había convertido en el comodín del equipo. Capaz de jugar en el centro de la defensa y en el pivote, también lo hizo en la parte derecha de la defensa. Eric terminó la temporada con nota demostrando a Hansi Flick que puede contar con su presencia en el once cuando la ocasión lo requiera.

De transferible en diciembre a titularísimo

El rol de Eric García en la primera parte de la temporada fue marginal y apenas dispuso de minutos de juego. Esta situación le llevó a plantearse su salida del club en enero donde clubes como Girona o Real Sociedad estuvieron interesados en hacerse con sus servicios. Sin embargo, Flick frenó su marcha ante la oleada de lesiones que padecía el equipo, especialmente en defensa.

Casualmente, el rol de Eric García, a partir de enero, cambió profundamente y pasó a jugar con regularidad. Flick lo utilizó en varias posiciones según lo necesitaba en cada momento, desdel pivote defensivo a la demarcación del lateral diestro. Su gran partido contra el Benfica en Lisboa, con gol incluído, marcó un punto de inflexión de forma positiva para el de Martorell.

Eric sustituto de Koundé

Hansi Flick valora especialmente el trabajo del futbolista catalán y así lo ha expresado en diversas ocasiones. Sin ir más lejos y de forma sorpresiva, Eric comenzó la temporada en el once inicial con Jules Koundé en el banquillo. Gracias a su polivalencia, se prevé que Eric García pueda tener muchos minutos esta presente temporada.

El mensaje de Flick es claro, el que rinda, jugará, el técnico alemán no se casa con nadie y el mensaje ya ha sido lanzado. Jules Koundé tendrá que ponerse las pilas si quiere ser el titular, especialmente, pensando en la cita mundialista de 2026 y estar presente en la selección gala. Para ello, Koundé sabe que tiene que jugar con regularidad y Eric no se lo pondrá fácil.