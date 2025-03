Millor i més barat que Dean Huijsen: el Reial Madrid canvia d'objectiu, nou central

Dean Huijsen, defensor del Bournemouth, està cridant l'atenció dels grans clubs europeus. Amb només 19 anys s'ha consolidat com una de les majors promeses defensives del futbol internacional.

El Reial Madrid no ha estat aliè al seu talent i ha seguit de prop la seva evolució. Això, igual que altres equips de primer nivell com el Bayern de Munic, PSG, Chelsea, Barça i Manchester United. D'aquesta manera, Dean Huijsen apunta a canviar d'aires aquest estiu, però el camí per fitxar-lo no serà fàcil.

L'alta competència i el preu elevat de Dean Huijsen

Malgrat ser tan jove, el preu de Dean Huijsen ja és elevat. La seva clàusula de rescissió està fixada en 50 milions d'euros, una xifra considerable per a un defensor de 19 anys, cosa que posa en evidència el seu gran potencial.

No obstant això, a causa de la competència ferotge pel seu fitxatge, és possible que l'equip que aconsegueixi fer-se amb els seus serveis hagi de pagar més del que estableix la seva clàusula. Amb tants clubs interessats, el mercat es torna encara més competitiu, cosa que dificulta que el Reial Madrid pugui aconseguir fitxar-lo amb celeritat.

Mario Gila, una opció més assequible

Davant l'escenari complicat de la pugna per Dean Huijsen, el Reial Madrid ha començat a valorar altres opcions per reforçar la seva defensa. Una de les alternatives més interessants és Mario Gila, exjugador del club que milita actualment a la Lazio.

Mario Gila, que va deixar la pedrera del Reial Madrid per buscar més minuts a Itàlia, està completant una gran temporada a la Serie A. El seu rendiment està sent molt sòlid i el seu valor de mercat ja ha assolit els 28 milions d'euros, una xifra més accessible que la de Dean Huijsen.

El que fa més atractiva l'opció de Mario Gila per al Reial Madrid és que el club posseeix el 50% d'una futura venda i una opció de recompra. Aquesta situació permetria al Madrid recuperar el defensor si el considera una opció adequada en el futur i a un preu més assequible que el de Dean Huijsen.

El futur de la defensa del Reial Madrid

El Reial Madrid està prenent decisions clau sobre com reforçar la seva defensa. Encara que Dean Huijsen continua sent un dels grans objectius, la competència i l'alt preu podrien fer que el club s'inclini per opcions més assequibles com Mario Gila.

En qualsevol cas, el futur de la defensa del Reial Madrid continua sent una prioritat per a la directiva. Per això, tot apunta que aquest estiu es prendran decisions importants en matèria de fitxatges a la rereguarda blanca.