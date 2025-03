Oficial, Ansu Fati troba equip lluny del Barça: Flick i Laporta ho celebren

Ansu Fati va debutar al FC Barcelona demostrant ser una de les grans promeses del futbol mundial. Les seves primeres aparicions van ser espectaculars i va deixar grans sensacions. De fet, en els seus primers mesos al Camp Nou va arribar a ser comparat amb Messi.

No obstant això, amb el pas del temps, el seu rendiment s'ha anat apagant. Malgrat el seu enorme talent, Ansu Fati no ha aconseguit mantenir el nivell que va mostrar al principi. Un fet que ha convertit la seva situació en un problema tant a nivell esportiu com institucional.

La falta de protagonisme d'Ansu Fati i el seu rol amb Hansi Flick

En l'aspecte esportiu, Ansu Fati ha deixat de ser una peça clau per al FC Barcelona. Amb l'arribada de Hansi Flick, el jove davanter ha vist com el seu temps al camp ha disminuït. És més, en els partits importants no va ni convocat.

Flick ha optat per altres jugadors per ocupar el seu lloc i Ansu Fati no ha pogut recuperar la confiança de l'entrenador. A nivell esportiu s'ha convertit en un llast per al grup. La falta de minuts i l'escassa participació en els partits més importants han estat un reflex de la davallada en la seva carrera.

Però a més, a nivell institucional, la situació d'Ansu Fati és encara més greu. El '10', que té contracte fins al 2027, és actualment el tercer millor pagat de la plantilla, amb un sou brut de 14 milions d'euros. Aquesta xifra no es correspon amb el seu rol, cosa que ha generat una important càrrega econòmica per al Barça.

Davant tal escenari, la directiva del club està buscant desesperadament una sortida per a Ansu Fati, ja que la seva situació no és sostenible. Durant el mes de gener va rebre diverses ofertes per deixar el Barça, però va decidir quedar-se. Malgrat els intents de Hansi Flick de parlar amb ell per fer-li veure que no jugaria, el davanter va optar per seguir a la Ciutat Comtal.

L'interès del Besiktas podria salvar Ansu Fati

De cara al proper estiu, alguns equips han començat a mostrar interès en Ansu Fati. Un dels clubs que ha aixecat la mà per fitxar-lo és el Besiktas de Turquia. El club turc està disposat a fer un esforç per incorporar el davanter, cosa que podria ser una excel·lent oportunitat per recuperar la seva confiança.

El Besiktas ha fet una oferta concreta al FC Barcelona per fitxar Ansu Fati i Joan Laporta està disposat a acceptar la proposta. Encara que no s'ha confirmat la xifra exacta, tot sembla indicar que la sortida de Fati podria concretar-se en els pròxims mesos.

Si Ansu Fati posa rumb a Turquia podrà gaudir de molts més minuts i podrà recuperar el nivell que el va portar a ser una de les majors promeses del món. Per al Barça, aquesta operació seria clau per alleujar la càrrega salarial i permetre l'arribada de nous reforços.