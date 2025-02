Última hora, 2 noves baixes al Real Madrid! Carlo Ancelotti, sense opcions per Anoeta

Avui, el Real Madrid s'enfrontarà a la Real Sociedad en el partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei. Els d'Imanol s'han mostrat molt forts a casa aquesta temporada, deixant clar en la primera volta de LaLiga que és un equip difícil de superar al seu estadi. A Anoeta, la Real va aconseguir imposar-se al Barça per 1-0 fa ja alguns mesos i buscarà fer el mateix amb el Madrid.

El Real Madrid arriba amb la necessitat de fer un bon paper fora de casa per encarrilar l'eliminatòria. Un partit que promet ser molt competitiu, amb ambdós equips lluitant per un lloc a la final. Els locals estan en bon moment, així que Carlo Ancelotti haurà de prendre les decisions correctes per obtenir un bon resultat.

Doble absència al Real Madrid

El Real Madrid arriba a aquest encontre amb diverses baixes importants. Per començar, ahir vam saber que ni Courtois ni Fede Valverde viatjarien amb el grup a Anoeta per enfrontar-se a la Real Sociedad. Tots dos mereixen descansar i així ho ha entès Carlo Ancelotti.

Tanmateix, el que ningú podia esperar han estat les dues noves absències que ha comunicat el Real Madrid aquest mateix matí. En primer lloc, Kylian Mbappé no estarà a Anoeta a causa d'una operació de queixals que li està causant molt de dolor. Encara que Carlo Ancelotti havia deixat clar que viatjaria i que estaria llest per jugar, finalment s'ha confirmat que no estarà disponible per aquesta nit.

Kylian Mbappé està sent fonamental aquesta temporada amb la seva capacitat de desbordar i el seu olfacte golejador, però aquesta vegada el Real Madrid haurà de buscar altres solucions ofensives en la seva absència.

Kylian Mbappé no és l'única absència

Més enllà de l'absència de Mbappé, Fede Valverde i Courtois, Carlo Ancelotti s'ha assabentat fa poques hores que Jesús Vallejo tampoc estarà disponible. Vallejo, que porta desaparegut tota la temporada, no apuntava a tenir minuts, però ara ja està confirmat. La seva absència no hauria de suposar un desafiament per a Carlo Ancelotti, ja que és un fet que el Real Madrid té prou qualitat a la banqueta per poder compensar la seva inesperada baixa.

Amb les baixes de Kylian Mbappé i Jesús Vallejo, Carlo Ancelotti ha de reorganitzar la seva alineació. En l'atac, la responsabilitat recaurà en jugadors com Rodrygo Goes o Vinícius Júnior, que hauran d'assumir el pes ofensiu de l'equip. Al centre del camp, Tchouaméni i Ceballos podrien ser els escollits; mentre que en defensa jugaran Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio i Ferland Mendy.

Amb tot, el Real Madrid es presenta davant un difícil desafiament a Anoeta, on la Real Sociedad ha demostrat ser un rival complicat. Malgrat les baixes, la plantilla d'Ancelotti té la qualitat per aconseguir un bon resultat i acostar-se a la final de la Copa del Rei.