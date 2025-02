Josep Pedrerol reacciona a la polémica con Lamine Yamal: 'Me dejó de seguir porque...'

A sus 17 años, Lamine Yamal se ha consolidado como una de las mayores promesas del fútbol mundial. Su desempeño en el Barça ha sido deslumbrante, mostrando habilidades que pocos jugadores poseen a tan temprana edad. Según el portal especializado Transfermarkt, su valor de mercado ha alcanzado los 180 millones de euros, superando incluso a estrellas tan consagradas como Kylian Mbappé.

Bajo la dirección de Hansi Flick, Lamine ha encontrado su posición ideal en el campo. Su capacidad para el regate y su visión de juego le permiten ejecutar jugadas que parecen sacadas de un videojuego. Cuando está en su mejor forma el Barça lo siente y se beneficia enormemente de su talento, pero no todos están dispuestos a poner en valor sus actuaciones.

Lamine Yamal no entiende las críticas recibidas

Recientemente, Lamine Yamal ha sido noticia no solo por su desempeño en el campo, sino también por sus actividades en redes sociales. El joven delantero dejó de seguir en Instagram a Josep Pedrerol, el conocido presentador de El Chiringuito de Jugones. Una decisión que está totalmente pensada y meditada, y que esconde una justificación.

Según informó José Álvarez, colaborador del programa, Lamine Yamal se siente incómodo con la constante mención en "El Chiringuito" de los días que lleva sin marcar en LaLiga. Esta insistencia ha motivado su decisión de dejar de seguir a Pedrerol en la plataforma. Lamine ya suma más de 4 meses sin ver puerta, pero no entiende por qué se tiene que recordar dicho dato después de cada partido.

La respuesta de Josep Pedrerol

Ante esta situación, Josep Pedrerol no tardó en abordar el tema durante una emisión de su programa. Con su estilo característico, el presentador comentó: "Lamine Yamal me dejó de seguir en Instagram porque en El Chiringuito le recordamos a la gente que hace tiempo que no marca un gol en La Liga. A eso se le llama expectativas".

Estas declaraciones reflejan la postura de Josep Pedrerol frente a la reacción de Lamine Yamal. Además, ponen de manifiesto cómo las opiniones en redes sociales pueden influir en las relaciones entre jugadores y medios de comunicación.

Las redes se ponen de parte de Lamine Yamal

La situación entre Lamine Yamal y Josep Pedrerol ha generado un amplio debate sobre las expectativas y presiones que enfrentan los jóvenes talentos en el fútbol de élite. Mientras que Yamal ha demostrado un rendimiento excepcional, la atención mediática constante puede añadir una carga adicional.

Es esencial que tanto los medios como los aficionados encuentren un equilibrio entre la crítica constructiva y el apoyo a estos jóvenes deportistas. Está claro que la falta de gol de Lamine Yamal es algo objetivo, pero el crack del Barça entiende que también se deberían comentar los aspectos positivos de su juego. De momento, Lamine ha dejado de seguir a Josep Pedrerol en redes.