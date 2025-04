Jonathan Tah sorprende, ya ha elegido entre Barça y Real Madrid: 'Me voy al...'

Hace meses que se habla del futuro del central del Bayern Leverkusen Jonathan Tah que no ha renovado por su actual club. La salida como agente libre del jugador alemán es segura y cuando todo parecía indicar que su fichaje por el Barça era un hecho, el tema no está claro. Hansi Flick había pedido su fichaje, el técnico lo conoce a la perfección y entiende que su solvencia defensiva le daría un plus a la zaga blaugrana.

El central alemán termina contrato y llegaría como agente libre, el Barça no tendría que desembolsar ni un solo euro en su fichaje. Sin embargo y ante la gran competencia en la zaga y la reciente renovación de Ronald Araújo, han provocado que su fichaje quede en stand by. Este factor ha sido aprovechado por el Real Madrid que necesita reforzar su línea defensiva con urgencia debido a sus graves problemas en la zaga.

Jonathan Tah encaja en el perfil que necesitan los blancos en defensa, central que domina el juego aéreo y aprovecha perfectamente su físico. Central de gran envergadura, 1.95 mts, es todo una garantía de seguridad en el eje de la retaguardia. En su día, el Real Madrid lo descartó pero ante la pasividad del Barça, todo puede pasar.

El Real Madrid se mete en la puja por Jonathan Tah

El equipo blanco se habría entrometido en las últimas semanas en el fichaje del central alemán del Leverkusen. El Real Madrid lleva tiempo buscando un central de garantías y sus urgencias en defensa hacen que hayan avanzado en el tema. Jonathan Tah es considerado uno de los mejores centrales de la Bundesliga siendo un indiscutible en el equipo de Xabi Alonso.

Su perfil cumple con los requisitos que busca la dirección deportiva blanca y anhelan su fichaje. Tah podría valorar la alternativa de aterrizar en el Bernabeu y comprometerse con Florentino Pérez. Xabi Alonso puede ser un factor decisivo y determinante en su decisión final.

Las dudas en el Barça

Todo parecía indicar que el central alemán acabaría aterrizando en el Camp Nou este próximo verano. Las negociaciones de Deco con el jugador el pasado enero indicaban que el fichaje estaba más que apalabrado. El problema del Barça es la actual cantidad de centrales en nómina y para poder realizar la inscripción de los nuevos, tienen que producirse salidas.

Andreas Christensen no cuenta para Hansi Flick pero tiene contrato hasta 2026 y el Barça intentará encontrarle una salida. La reciente renovación de Ronald Araújo también cuestiona la posible llegada de Tah a no ser que el uruguayo salga traspasado este verano. Muchas incertidumbres todavía por resolver en el Barça aunque Jonathan Tah está tranquilo y se aisla de los rumores sabiendo que Deco le aseguró que su fichaje sería una realidad.