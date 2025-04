Confirmat, Ter Stegen ja coneix el seu successor: el Barça pagarà 30 milions

Marc-André Ter Stegen ha estat un dels jugadors més importants del FC Barcelona durant anys, però aquesta temporada ha afrontat una situació complicada.

La seva greu lesió l'ha mantingut fora dels terrenys de joc durant tota la temporada, cosa que ha obert la porta a Wojciech Szczesny. El polonès, que ha assumit el lloc de titular a la porteria, ha demostrat un nivell impressionant, cosa que dificultarà el retorn de Ter Stegen a la titularitat.

Encara que Ter Stegen ja està entrenant amb el grup, la seva presència al camp no s'espera fins a la pròxima temporada. Tot i ser el capità de l'equip, el nivell de Szczesny ha estat tan alt que no hi ha motiu per fer canvis en aquesta etapa crucial de la temporada.

El rendiment del polonès li ha permès guanyar-se la confiança de Hansi Flick, qui no té intenció de fer modificacions a la meta mentre l'equip continua lluitant per títols.

Els problemes de Ter Stegen i la competència amb Szczesny

El retorn de Ter Stegen està marcat per la dificultat de recuperar el seu lloc al Barça. Szczesny ha estat clau a l'arc blaugrana i, a causa del seu bon nivell, sembla difícil que l'alemany pugui recuperar la titularitat.

La competència entre ambdós s'intensifica i la situació de Ter Stegen es complica encara més. El Barça, mentrestant, està observant de prop el futur d'ambdós porters, amb la vista posada en possibles moviments per a la pròxima temporada.

Joan García, el futur de la porteria del Barça

Malgrat la incertesa, el FC Barcelona ja té un ull posat en el futur. Segons apunten des de 'Marca', el Barça planeja pagar els 30 milions d'euros de la clàusula de rescissió de Joan García, porter del RCD Espanyol.

El porter català que ha estat una de les revelacions de la temporada a LaLiga, és considerat un dels porters amb més projecció en el futbol espanyol.

La seva incorporació al Barça seria un pas cap al futur, amb la idea que es quedi cedit en un altre equip mentre Ter Stegen i Szczesny competeixen per la titularitat.

El futur de la porteria al Barça

El fitxatge de Joan García seria una inversió a llarg termini per al Barça. La idea seria que el jove porter es desenvolupés mentre l'equip manté la seva plantilla competitiva amb els dos porters actuals.

Això marcaria l'inici d'un nou cicle a la meta del FC Barcelona, amb una competència sana entre els tres guardametes, i assegurant un futur brillant per a la posició.