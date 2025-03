La joya que rechazó a Flick es el objetivo número 1 del Barça: 'Adiós Lamine Yamal'

Lamine Yamal, extremo diestro del Barça, es la gran estrella del equipo de Flick, pero Joan Laporta quiere que trabaje como un más y no ha dudado en lanzarle un aviso. De hecho, Laporta ha cerrado el fichaje de una joya que rechazó a Flick hace algunos años y que, salvo sorpresa, llegará al Barça para complicarle las cosas a Lamine Yamal. Lamine Yamal ya fue sustituido ante el Benfica en los octavos de final de la UEFA Champions League y el Barça quiere que espabile: su rendimiento debe ser todavía mejor.

A Flick no le tiembla ni le temblará el pulso: Lamine Yamal no trabaja en defensa contra el Benfica y el entrenador alemán del Barça le cambió en el minuto 55. Lamine Yamal solo disputó 10 minutos de la segunda parte y dejó su sitio a un Ferran Torres que tampoco vio portería en Portugal: el cambio de Flick mosqueó a Yamal. A pesar de la cara de pocos amigos de Lamine Yamal, Flick y el Barça están dispuestos a ponerle las cosas difíciles al joven extremo: "tiene que trabajar como uno más".

El Barça quiere que Lamine Yamal se ponga las pilas y el club culer ha considerado que la mejor manera para provocar que eso suceda es cerrar un nuevo fichaje. Para ser más concretos, el Barça ha cerrado la llegada de una joya que rechazó a Flick y que ahora es el objetivo número 1 del Barça de Joan Laporta. Juega en la misma posición que Lamine Yamal, por lo que si el extremo español campéon de la Eurocopa no espabila, Flick le enviará al banquillo en los próximos partidos oficiales.

Lamine Yamal, de brillar en LaLiga a ser sustituido en el minuto 55 contra el Benfica en la UEFA Champions League

Por sorpresa de todo el mundo, Lamine Yamal terminó el partido de ida de los octavos de final de la Champions League contra el Benfica en el banquillo. El extremo derecho español, criado en la Masia, solo disputó 55 minutos y fue relevado por Ferran Torres en Da Luz: el cambio demuestra que Flick no se anda con chiquitas. ¿Por qué no terminó el partido Lamine Yamal? Pues porque Flick se dio cuenta de que Yamal no estaba aportando en defensa, motivo por el que apostó por Ferran Torres.

Cinco minutos antes del cambio de Lamine Yamal, el jugador español perdió un balón en campo propio y propinó una ocasión clara de peligro que el Benfica no pudo culminar. Lamine Yamal perdió la posesión y, en vez de bajar corriendo a defender, se quedó protestando al colegiado: esta acción mosqueó a un Flick que se decidió por el cambio. Flick ya ha avisado a Lamine Yamal, pero ahora también lo hará el propio Joan Laporta: el Barça cierra el fichaje de una joya que rechazó ir al Bayern de Flick.

La joya que rechazó a Flick es el objetivo número 1 del Barça: 'Adiós Lamine Yamal'

El Barça sigue buscando talento y se ha marcado un nuevo objetivo de mercado: quiere a la joya que rechazó fichar por el Bayern de Hansi Flick para motivar a Yamal. Lamine Yamal seguirá siendo titular indiscutible, pero el Barça y, sobre todo Hansi Flick, quiere que tenga mucha más competencia y que no se duerma en los laureles. Es, por todo esto, que Joan Laporta no esperará más: fichaje cerrado, la joya que todo el mundo quiere es el nuevo objetivo número 1 del Barça, problemas para Lamine.

El mercado de fichajes ya se ha empezado a mover y el Barça quiere espabilar para lanzarle un claro mensaje a Lamine Yamal. El canterano renovará su contrato, como ya comentó su agente, Jorge Mendes, pero Flick quiere que 'baje al barro', sobre todo a la hora de implicarse en defensa. El Barça se quedó con 10 y Flick esperaba otra actitud por parte de un Lamine Yamal que tendrá competencia: Laporta ficha a una joya que rechazó unirse al Bayern.

El Barça quiere que Lamine Yamal tenga competencia y, para ello, ha cerrado el fichaje de una nueva gran joya: es el objetivo número 1 de Joan Laporta, está enamorado. Este futbolista no es otro que Toni Fernández, extremo de Rubí que actualmente milita en el filial del Barça. Fernández extenderá su contrato con el Barça en las próximas horas y pasará a estar en dinámica de primer equipo: Flick quiere tenerle ya y el año que viene será crucial.