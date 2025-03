Deco treu la lupa davant el Benfica, Lamine Yamal demana el seu fitxatge: 'És molt bo'

Aquesta nit, el FC Barcelona s'enfronta al Benfica als vuitens de final de la UEFA Champions League. Un duel de màxima importància per a ambdós equips, que lluiten per continuar amb vida en una de les competicions més prestigioses del món.

El Barça, liderat per Hansi Flick, busca endur-se un resultat positiu de Lisboa abans del partit de tornada al Camp Nou. Mentrestant, el Benfica, que ha mostrat una gran consistència a Europa, intentarà aprofitar l'avantatge de jugar a casa.

Lamine Yamal, l'esperança culé

Un dels punts més destacats per als catalans és la presència de Lamine Yamal en l'onze inicial, que continua deixant empremta en cada partit en què participa. Malgrat la seva curta edat, el talentós extrem està sent un referent i compta amb la confiança total de Flick. Avui, davant el Benfica, està tenint una nova prova de foc i Deco ho sap.

La primera part de l'encontre està sent d'allò més emocionant, amb diverses oportunitats clares per a ambdós equips. El porter del Benfica, Trubin, ha estat un dels grans protagonistes, especialment amb una doble aturada crucial davant Lewandowski i Lamine Yamal, evitant que els catalans es posessin per davant. Tot i que el més destacat ha estat l'expulsió de Cubarsí.

Tanmateix, més enllà del que ocorre al terreny de joc, Deco té una missió. El director esportiu del Barça, també té la vista posada en jugadors que podrien reforçar l'equip en el futur.

Deco centra la seva atenció en Álvaro Carreras

Álvaro Carreras, lateral esquerre del Benfica, està en la llista de prioritats del Barça per a la pròxima temporada. Deco, qui ha assenyalat que el club necessita reforçar ambdós laterals, ha posat especial atenció en Carreras. I el seu interès pel jugador s'ha vist reforçat pel vistiplau de Lamine Yamal, que ja s'ha enfrontat a ell fa poc més d'un mes.

Álvaro Carreras ha demostrat un gran nivell de rendiment aquesta temporada, destacant-se per la seva capacitat per incorporar-se a l'atac i la seva solidesa defensiva. Amb 21 anys, el lateral ha marcat 3 gols i ha repartit 5 assistències en la present campanya. El seu valor de mercat s'ha incrementat considerablement, i actualment s'estima en uns 18 milions, el que el converteix en una opció molt atractiva per al Barça.

El dia que Álvaro Carreras va enamorar Deco

El que més destaca d'Álvaro Carreras és el seu rendiment en grans partits, com el que va disputar contra Lamine Yamal fa no tant temps. En aquell encontre, Lamine Yamal va tenir diversos problemes per superar-lo, el que no va passar desapercebut per als scouts del Barça. Aquella actuació va deixar clar que Carreras és un defensor de gran qualitat, capaç de frenar jugadors de la talla de Lamine.

Aquells que el coneixen bé no dubten a afirmar que "Álvaro Carreras és molt bo", un judici que fa d'ell una opció més que interessant per al futur del Barcelona.

Així que, mentre el Barça busca un bon resultat a Lisboa, Deco segueix atent a les possibles incorporacions per a la pròxima temporada. I sembla que Álvaro Carreras, després del seu gran rendiment davant Lamine Yamal, podria ser un dels fitxatges clau de l'equip blaugrana.