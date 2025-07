Joan Laporta tenia raó, del Barça a Segona Divisió en un any: encert total

Joan Laporta, després d'unes temporades d'ardua feina i decisions complexes, ha aconseguit tornar a portar el Barça a l'elit del futbol professional. Laporta és conscient de la gran plantilla que ha format i el temps li està donant la raó. Amb Hansi Flick a la banqueta, en la seva primera temporada, l'equip ha estat capaç d'alçar-se amb el triplet de títols domèstics.

La gran aposta del club, impulsada per Joan Laporta i seguida per la direcció esportiva de la mà de Flick, ha estat confiar plenament en el talent de La Masia. Joan Laporta, sigui per necessitat o convicció, ha deixat en evidència que confia més en la pedrera que en la cartera. Jugadors com Gavi, Cubarsí, Lamine, Casadó o Bernal han passat de jugar al filial a ser peces clau al Camp Nou.

És tant el talent que atresora La Masia que no tots poden tenir lloc: a alguns no els queda més remei que buscar una sortida. En aquest sentit, Joan Laporta ha estat testimoni de la marxa de jugadors amb gran projecció com Unai Hernández o Pau Prim. Un escenari que ja es va viure l'estiu passat, tot i que no de la mateixa manera, quan Marc Guiu va acabar fitxant pel Chelsea.

Joan Laporta va avisar Marc Guiu del que podia passar

Marc Guiu va debutar amb el primer equip del Barça per necessitats de guió i amb només 17 anys va complir el seu somni. Als pocs segons d'entrar al camp va anotar el gol de la victòria, desvetllant un potencial poques vegades vist al Camp Nou. Tanmateix, Marc Guiu va ser molt exigent a l'hora de demanar certes condicions i Joan Laporta no va acabar cedint a les seves pretensions.

Joan Laporta no li podia assegurar minuts de qualitat i Marc Guiu va decidir marxar al Chelsea a canvi de 6 milions. En el seu dia, Laporta va rebre moltes crítiques per permetre aquest traspàs, però el temps ha acabat donant-li la raó. Marc Guiu amb prou feines ha tingut minuts al quadre anglès i de cara a la pròxima temporada el seu futur encara és més fosc.

Marc Guiu apunta a l'Ipswich Town, de la Segona Divisió d'Anglaterra

Marc Guiu s'ha quedat sense lloc al Chelsea després dels últims esdeveniments. Els de Maresca s'han reforçat amb davanters de màxim nivell com Delap o Joao Pedro. Un escenari que, irremeiablement, obligarà el jugador de la pedrera del Barça a qui Joan Laporta va deixar marxar a buscar un nou destí per continuar jugant.

L'overbooking a la davantera del Chelsea restarà possibilitats a Marc Guiu, que apunta a l'Ipswich Town. El conjunt de la Segona Divisió d'Anglaterra, més coneguda com Championship, estaria encantat de poder comptar amb l'ovella negra del Barça. Joan Laporta, per la seva banda, es frega les mans veient com la seva decisió de deixar marxar l'ariet català va ser tremendament encertada.