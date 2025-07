30 milions i s'acomiada del Madrid per jugar a Qatar: Florentino Pérez s'ho pensa

Una de les decisions més polèmiques de Florentino Pérez té a veure amb els jugadors majors de 30 anys. Excepte comptades excepcions, el president del Real Madrid manté una norma ferma: els veterans només poden renovar any a any.

Res de contractes llargs que comprometin el club a mitjà termini. Casos com els de Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo ho van deixar clar. Florentino Pérez està per sobre del sentimentalisme i només farà el que consideri millor per al Madrid.

Thibaut Courtois, una excepció perillosa

En les últimes hores, el president ha conegut una situació que no li fa cap gràcia i que ha de resoldre abans que sigui tard. Tot i que el vestidor del Real Madrid és jove, hi ha diversos jugadors per sobre dels 30 anys que podrien estar vivint la seva última temporada. Un d'aquests noms és Thibaut Courtois.

El belga és una de les poques excepcions a la norma que podria fer que Florentino Pérez es repensés la política habitual. Tot i tenir 33 anys i venir d'una lesió gravíssima, Thibaut Courtois va renovar fins al 2026 després de trencar-se el genoll. Va ser una mostra de plena confiança per part del club.

Qatar entra en escena amb una oferta irrenunciable

Tanmateix, aquesta aposta per Courtois pot girar-se en contra. Segons informa 'Defensa Central', l'entorn del jugador ha rebut una proposta de Qatar per quan finalitzi el seu contracte amb el Real Madrid.

El país àrab li ofereix un sou de 30 milions d'euros per temporada. Actualment, Thibaut Courtois cobra al voltant de 9 milions, de manera que l'oferta triplica el seu salari actual.

Qatar vol temptar Courtois perquè no renovi amb el Madrid i posi rumb a l'Orient Mitjà el 2026. És una operació que ja està en marxa.

Florentino Pérez valora què fer amb Thibaut Courtois

Tot i l'interès qatarià, Courtois té les idees clares. No contempla abandonar el Real Madrid ni ara ni quan finalitzi el seu contracte. El seu desig és seguir vinculat al club blanc i renovar almenys una temporada més, fins al 2027.

La pilota és a la teulada de Florentino Pérez. Haurà de decidir si fa una nova excepció a la seva norma i allarga el vincle de Thibaut Courtois o si manté la seva fermesa amb els veterans. Tot dependrà del rendiment del belga en aquesta nova etapa.

El president ja ha demostrat que anteposa el club a qualsevol nom. Però Courtois continua sent un dels pilars de la plantilla. I la decisió final marcarà el futur d'una de les grans llegendes recents del Madrid.