Joan Laporta ja s'ha assabentat de la gran notícia: 'Per 10 milions més fitxem...'

El FC Barcelona segueix amb la idea de reforçar la parcel·la ofensiva amb l'arribada d'un nou extrem. Aquesta és una de les prioritats de Hansi Flick per a la pròxima temporada, i Joan Laporta sap que ha de fer tot el possible per complir els desitjos de l'alemany.

El Barça necessita un reforç de qualitat a l'atac, especialment després de la sortida de jugadors clau i els dubtes sobre alguns dels titulars. Així que Laporta està buscant al mercat les millors alternatives per assegurar que l'equip mantingui el seu nivell competitiu.

Noms com Leao i Luis Díaz, descartats

El president del Barça s'acaba d'assabentar que el club pot fitxar un gran jugador de banda, però oferint 10 milions més del que tenia previst.

Joan Laporta ha vist el que va passar amb Nico Williams, on les negociacions van acabar frustrades pel cost elevat. També li agradava Rafael Leao, però l'AC Milan ha deixat clar que no permetrà la seva sortida, per la qual cosa ha cancel·lat qualsevol intent.

El mateix ha passat amb Luis Díaz, que sembla tenir un acord tancat amb el Bayern de Munic, fet que fa que el Barça perdi una altra opció important. Davant d'aquests contratemps, el club català ha hagut de recórrer a altres alternatives.

Xavi Simons, l'opció que agrada a Laporta

Una de les opcions més atractives per al Barça és Xavi Simons, l'exjugador de La Masia que actualment milita al RB Leipzig. Després d'una temporada destacada a Alemanya, Simons canviarà d'aires aquest estiu. La decisió de marxar és definitiva i només falta saber a quin equip continuarà la seva carrera.

Joan Laporta, que coneix molt bé Simons i el que pot aportar al Barça, veu en ell un gran reforç per a l'atac. La seva versatilitat, tècnica i capacitat per associar-se amb la resta de jugadors el converteixen en una peça ideal per a l'esquema de Xabi Alonso.

L'oferta del Barça i la taxació del Leipzig

Tanmateix, el fitxatge de Xavi Simons no serà fàcil. El Leipzig ha taxat el jugador en 70 milions d'euros, mentre que el Barça té pensat oferir, com a màxim, 60 milions. Això ha deixat una diferència de 10 milions, i Laporta sap que si vol fitxar Simons, haurà de millorar l'oferta.

Veurem què passa ara. Joan Laporta és conscient que amb 10 milions més podria assegurar l'arribada de Xavi Simons al Camp Nou. El futur del jove talent és incert, però està clar que el FC Barcelona és molt a prop de tancar un acord per un dels futbolistes més prometedors d'Europa.