Deco aprofita el Valencia-Barça per negociar el seu fitxatge: 'Corberán el vol'

Aquesta nit, Valencia i FC Barcelona s'enfronten en un duel decisiu per poder aspirar a aixecar la Copa del Rei. Recordem que els quarts de final encara es disputen a partit únic, així que el guanyador s'emportarà tota la glòria. I la cosa no ha pogut començar millor per als de Flick, ja que Ferran Torres ha obert el marcador abans del minut cinc, i abans del descans ja en portava tres.

El Barça s'ha presentat a Mestalla després de l'ajustada victòria del cap de setmana davant l'Alavés, però demostrant, un cop més, que la idea de joc està clara. Hansi Flick ha sabut transmetre els seus plans a la perfecció i els resultats positius no han parat d'arribar jornada rere jornada. Actualment, els catalans estan a 4 punts del líder a LaLiga, classificats per a la següent fase de la Champions League i amb peu i mig a semifinals de Copa del Rei.

No obstant això, el més destacat del Valencia-Barça d'aquesta nit no està en saber qui es classificarà. És evident que el pla esportiu és molt important, però Deco també té temps per debatre sobre altres temes amb la directiva valenciana. En concret, el director esportiu està tractant la sortida d'un dels canterans amb els quals Flick sembla no comptar massa.

Deco aprofita el Valencia-Barça per negociar el seu traspàs: 'Corberán el vol'

La llotja de Mestalla ha estat testimoni de grans reunions al llarg de la seva història i Deco ho sap. És per això que, aprofitant el Valencia-Barça d'avui, vol deixar tancat un traspàs molt beneficiós per a ambdues entitats. Sí, perquè mentre el jugador en qüestió no compta per a Flick, Corberán el rebria amb els braços oberts.

Parlem d'Héctor Fort. El carriler dret del FC Barcelona, que ja va debutar la temporada passada a les ordres de Xavi, no té massa oportunitats amb Flick. L'alemany confia cegament en Jules Koundé i gairebé mai realitza canvis en aquesta posició: com a mostra, el francès és el més utilitzat del vestidor amb més de 2.800 minuts jugats.

Davant tal escenari, el Valencia ha preguntat a Deco per la possibilitat d'incorporar a Héctor Fort. Corberán, l'entrenador, està buscant un lateral amb projecció per cobrir el flanc dret de la defensa, així que ha pensat en el jugador culer. La fórmula de l'acord, això sí, hauria de ser en forma de cessió, ja que el Barça no vol desprendre's del tot del '32'.

La resposta de Deco a allò d'Héctor Fort i al Valencia

Deco segur que ha tret el tema de Héctor Fort aquesta nit amb els directius del Valencia per donar-los la seva opinió. I és que, per molt apetible que pugui semblar, Flick ha cancel·lat la sortida del suplent de Koundé, precisament, per falta d'alternatives.

És cert que Héctor Fort juga poc, però sempre està disponible i Flick el valora positivament. De moment, i fins que Deco no trobi un nou lateral, el canterà haurà de seguir al Barça. Una notícia que Corberán ja sap, així que haurà de buscar altres solucions en el pròxim mercat.