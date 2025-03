Joan Laporta reacciona a l'avís del Bayern Munic: fitxatge TOP i gratis per al Barça

Joan Laporta porta algunes temporades afrontant un veritable maldecap: la situació econòmica del Barça. El president s'ha vist en l'obligació de prendre decisions doloroses per poder recuperar econòmicament el club. La sortida de Leo Messi, en el seu dia, i per la qual tantes crítiques va acabar rebent, va ser la primera de les seves difícils decisions.

La venda de les llotges VIP del nou Camp Nou o la venda de Barça Studios són altres de les mesures que Joan Laporta ha hagut de prendre. Tot aquest treball està donant els seus fruits i ha provocat que el club català pugui tornar a la norma del fairplay financer. La conseqüència serà que el FC Barcelona podrà fitxar amb normalitat durant el pròxim mercat d'estiu.

Davant aquest nou escenari, la direcció esportiva segueix amb la seva feina de reforçar la plantilla de cara al mercat estival. Joan Laporta té el desig de reforçar la parcel·la ofensiva amb un fitxatge TOP i el seu gran favorit és Rafael Leao. No obstant això, tot podria canviar en les pròximes setmanes o mesos tenint en compte que el Bayern Munic ha deixat en l'aire la renovació de Leroy Sané.

Leroy Sané, objectiu de Joan Laporta

Joan Laporta es manté atent al futur de Leroy Sané, que apunta a sortir lliure aquest estiu. Aquesta notícia fa que diversos dels grans d'Europa estiguin darrere del davanter alemany que podria sortir a cost zero. El problema per al Barça podria ser la seva altíssima fitxa de 15 milions, gairebé inassumible.

Segons el director esportiu de l'equip bavarès, Max Eberl, "encara no hi ha una decisió" definitiva amb Leroy Sané, però l'estiu s'acosta i el temps per renovar s'acaba. Als seus 29 anys Sané ha signat 56 gols i 50 assistències en 209 partits disputats. Va arribar al Bayern el 2019 procedent del Manchester City a canvi de 49 milions i ara podria marxar gratis.

Hansi Flick dona l'OK a Leroy Sané

Joan Laporta, sempre atent a les oportunitats, ha posat el seu focus d'interès en Leroy Sané. Hansi Flick el coneix bé del seu pas pel Bayern i la selecció germànica i hauria prioritzat la seva arribada a la plantilla culer. La velocitat i capacitat de desbordament de l'extrem alemany encaixarien a la perfecció en l'esquema de joc de Flick.

Malgrat el seu rendiment irregular aquesta temporada, Joan Laporta confia que Leroy Sané podria recuperar la seva millor versió sota les ordres de Flick. Si finalment no renova, podria aterrar al Camp Nou a cost zero, cosa que fa més atractiva, si cap, la seva arribada. La decisió final està en mans del jugador i dependrà, en gran mesura, de l'oferta que el Bayern acabi realitzant al davanter.