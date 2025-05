Joan Laporta, sense pietat, activa 2 sortides hores abans del Clàssic: 'Fora'

Al Barça es respira una absoluta frustració per l'eliminació en semifinals de Champions davant l'Inter de Milà. Joan Laporta i tot el barcelonisme tenien dipositades totes les seves il·lusions en poder arribar a la final després de 10 anys. El Barça arribava a l'encontre a un altíssim nivell, i encara que se sabia que no seria fàcil, no passava per cap cap la possibilitat de perdre l'eliminatòria.

Tanmateix, va acabar succeint el que ningú volia, l'Inter de Milà va acabar emportant-se el gat a l'aigua contra tot pronòstic. Un gol polèmic en els últims sospirs amb possible falta a Gerard Martín empatava l'eliminatòria i la portava a la pròrroga. Lamentablement, l'Inter acabaria per marcar el quart gol que suposava la més profunda desesperació en el bàndol culé.

Joan Laporta pren les primeres decisions

Al Barça fa mesos que ja s'està treballant en la planificació esportiva de cara a la pròxima temporada. Joan Laporta sap que estarà en disposició de fer certes operacions importants a l'estiu, i mentrestant, estan preparant les sortides. En concret, Joan Laporta prepara les cessions de Gerard Martín i Héctor Fort, als quals no se'ls considera amb el suficient nivell.

Després de l'eliminació, el Barça està centrat en assegurar LaLiga contra el seu màxim rival, al qual haurà de derrotar en el Clàssic de demà. Si el Barça acaba guanyant, haurà sentenciat la Lliga, en cas contrari, se li pot complicar sobremanera.

Reforçar ambdós laterals, prioritat de Joan Laporta

Sense Alejandro Balde ni Jules Koundé, el Barça ha patit molt més del que s'esperava. Per al cos tècnic ha quedat clar que ni Héctor Fort ni Gerard Martín tenen el nivell suficient per estar a la primera plantilla. Encara que Gerard Martín va repartir 2 assistències en el partit d'ahir, Joan Laporta apostarà per un altre futbolista per a la pròxima campanya.

La idea de Joan Laporta és cedir a Héctor Fort i Gerard Martín perquè tinguin minuts de forma regular i puguin seguir progressant. El seu futur al Barça dependrà, en gran mesura, de la seva progressió en els equips on vagin cedits. El Barça no vol tancar les portes a cap dels dos, se'ls considera que són jugadors joves amb marge de millora suficient que podrien ser repescats en un futur.

La defensa condemna al Barça

En els últims tres partits de Champions, el Barça ha encaixat 10 gols, tota una evidència dels mals de l'equip. El Borussia Dortmund va ser capaç de fer-li 3 gols en la tornada de quarts amb un hat trick del seu davanter centre. Per la seva banda, l'Inter de Milà ha estat capaç de fer-li 7 gols en dos partits, el que evidencia una vegada més, els greus problemes en defensa.

L'equip ha mostrat, al llarg de tota la competició, una fortalesa ofensiva descomunal però el rendiment de la rereguarda l'ha condemnat. A la foto surt més d'un jugador: Araújo no va estar gens bé en els dos últims gols. Es preveu diversos canvis en defensa de cara a la pròxima temporada, i Joan Laporta sap de la necessitat imperiosa d'apuntalar la rereguarda.