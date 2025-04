Mikel Arteta s'oblida de Fermín López: demana un fitxatge de 30 milions per a l'Arsenal

L'Arsenal viu una temporada destacada a la Premier League, ocupant la segona posició de la taula. Sota la direcció de Mikel Arteta, l'equip ha aconseguit consolidar-se defensivament, destacant-se com un dels conjunts més sòlids d'Anglaterra. A més, en l'últim terç del camp, els 'Gunners' han exhibit una qualitat notable, combinant eficàcia i creativitat en els seus atacs.​

Mikel Arteta demana un fitxatge per a la medul·lar de l'Arsenal

Malgrat aquests èxits, l'Arsenal encara es troba a certa distància de competir pels títols més importants.Aquesta realitat ha portat Mikel Arteta a identificar la zona medul·lar com una àrea susceptible de millora. La incorporació d'un migcampista de qualitat podria oferir més control i dinamisme al joc de l'equip, elevant la seva competitivitat en les competicions restants.​

Fermín López era l'objectiu inicial, però ara es desvaneix

En un principi, el jove migcampista del Barça, Fermín López, es perfilava com el candidat ideal per reforçar la medul·lar de l'Arsenal. Als seus 21 anys, Fermín ha mostrat un talent prometedor a LaLiga, acumulant tres gols i quatre assistències en 20 aparicions durant la present temporada. La seva capacitat per arribar des de segona línia i la seva habilitat en la conducció de la pilota encaixen perfectament amb les necessitats del conjunt londinenc.​

A més, la limitada participació de Fermín al Barça, a causa de la intensa competència al mig del camp, feia plausible la seva sortida a la recerca de més minuts de joc. Equips com l'Arsenal han mostrat interès en la seva incorporació, amb xifres que superaven els 50 milions d'euros.

Tanmateix, Fermín López ha decidit romandre al Barça, rebutjant ofertes d'altres clubs. Aquesta decisió ha obligat l'Arsenal a redirigir la seva atenció cap a altres objectius.Ara, Arda Güler, mitjapunta del Reial Madrid de 20 anys, ha emergit com una alternativa atractiva per a Mikel Arteta.

La negativa de Fermín i el gir cap a Arda Güler

Tanmateix, Fermín López ha decidit romandre al Barça, rebutjant ofertes d'altres clubs. Aquesta decisió ha obligat l'Arsenal a redirigir la seva atenció cap a altres objectius. Ara, Arda Güler, mitjapunta del Reial Madrid de 20 anys, ha emergit com una alternativa atractiva.

Malgrat el seu indiscutible talent, Arda Güler no ha aconseguit consolidar-se com a titular sota la direcció de Carlo Ancelotti, cosa que ha generat especulacions sobre el seu futur al club. En la present campanya només ha jugat 1.170 minuts en els quals ha aconseguit anotar 3 gols i repartir 4 assistències. Un escenari que ha cridat l'atenció de Mikel Arteta.

Aprofitant la situació, l'Arsenal ha intensificat el seu interès en Arda Güler, considerant la seva incorporació com una prioritat per reforçar la seva ofensiva. S'informa que el club londinenc està disposat a oferir 30 milions d'euros per iniciar les negociacions amb el Reial Madrid. Aquesta xifra, encara que poc significativa, podria resultar atractiva per a un jugador que busca més protagonisme i visibilitat en la seva carrera.​