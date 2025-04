El Barça guanya, però Flick li deixa clar a Laporta: 'No vull cap dels dos'

Cada vegada està més clar, el Barça és candidat i favorit a la Champions League. Aquesta nit, davant el Borussia Dortmund, els de Flick han donat una classe magistral de com jugar a futbol i s'han imposat per 4 a 0 en el marcador. Amb aquesta victòria, l'eliminatòria de quarts de final es posa de cara, i només queda finiquitar la gran actuació d'avui la setmana que ve a Alemanya.

El cert és que el partit no ha tingut color. La primera meitat ha estat un monòleg dels de Flick, que no han patit en cap moment. Szczesny ha tingut una nit realment plàcida, mentre que els migcampistes i els davanters han jugat al seu antull, amb el trident especialment encertat.

Lamine Yamal ha tornat a demostrar per què és un dels millors del món amb només 17 anys. Lewandowski ha marxat del camp amb un doblet i la possibilitat d'haver marcat algun gol més. I, per acabar-ho d'adobar, Raphinha continua sumant estadístiques: davant el Borussia Dortmund ha aconseguit un gol i dues assistències.

Sens dubte, l'afició del Barça ha gaudit de valent i ja espera amb ànsia el partit de tornada. Ara bé, més enllà de l'èxit esportiu, el duel d'aquesta nit també ha servit perquè Flick i Laporta prenguin decisions. I tant si ho han fet, ja que han descartat dos possibles fitxatges d'un cop de ploma.

Flick li ho diu a Laporta: No els vull

Flick porta diversos mesos demanant un nou atacant que complementi el trident del FC Barcelona. Robert Lewandowski ja té una edat i no pot jugar-ho tot, mentre que una lesió de Lamine o Raphinha podria ser fatal. És per això que, avui davant el Borussia Dortmund, el tècnic culer ha estat seguint de prop dos possibles fitxatges.

Karim Adeyemi està en l'òrbita del Barça, però avui no ha tingut la seva nit. Flick el coneix perfectament i sap que seria un reforç de luxe per a la banqueta culer. No obstant això, la seva possible arribada a la Ciutat Comtal ha quedat cancel·lada després de la seva actuació: ha jugat tan malament que ha estat substituït al descans.

D'altra banda, Jamie Bynoe-Gittens també ha estat considerat per la cúpula del FC Barcelona. Laporta sent debilitat per l'extrem anglès, que ja està valorat en 50 milions amb només 20 anys. La seva velocitat i desimboltura encaixen en l'esquema de Flick; juntament amb Adeyemi són els dos més ràpids de la Champions League.

Després del Barça-Dortmund, Flick ha quedat convençut que ni Jamie Bynoe-Gittens ni Karim Adeyemi són el que necessita. Així li ho ha transmès a Laporta, que ja busca altres opcions. Nico Williams, per exemple, està sonant amb força en les últimes hores una altra vegada.