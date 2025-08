Joan Laporta ja negocia amb el Reial Oviedo! Adéu a l’ovella negra del Barça

Joan Laporta i la direcció esportiva del Barça, després de tancar els fitxatges de Rashford, Rooney i Joan García, estan centrats en l'operació sortida. Hem entrat al mes d'agost i al club encara hi ha molts futbolistes a la nòmina amb els quals Hansi Flick no compta. L'exemple més significatiu el trobem a la porteria, tenim quatre porters per a un sol lloc de titular

A la medul·lar passa quelcom similar, actualment el Barça compta amb quatre pivots defensius, i conscient de la situació, Laporta vol donar sortida als descartats. El president s'ha posat a treballar en primera persona per anar trobant les solucions adequades. Ter Stegen i Iñaki Peña hauran de fer lloc sota pals, mentre que a la medul·lar, Oriol Romeu serà el sacrificat

Flick ha demostrat la seva confiança en els jugadors de La Masia com Casadó i Marc Bernal, que torna després de la seva greu lesió. Per la seva banda, el neerlandès Frenkie de Jong està a punt de renovar el seu contracte després d'assolir la seva millor versió a la segona volta de la passada campanya. Oriol Romeu no compta per al staff tècnic, després del seu retorn de la cessió al Girona, se li busca un nou destí

L'Oviedo, ben posicionat per Oriol Romeu

Laporta ha intentat negociar amb el Girona la venda de Romeu, sembla que no serà viable, encara que en les últimes hores ha aparegut un nou destí. El Real Oviedo està interessat en el migcampista català i sembla que el traspàs va agafant forma. Oriol Romeu té encara un any de contracte amb el Barça, encara que l'entitat blaugrana podria rescindir-li el contracte

L'Oviedo segueix el tema, encara que Romeu pugui arribar amb la carta de llibertat, no seria una operació barata per als carbayons. El club asturià fa números per veure si pot encaixar Romeu a la plantilla sense desestabilitzar la seva economia. Romeu encaixa en els plans esportius dels oviedistes, apostant per un pivot de tall defensiu i que pugui donar solidesa a la medul·lar

Un fitxatge complicat

Oriol Romeu, de 33 anys, té gran experiència a l'esquena, cosa que el fa atractiu per a equips que volen reforçar la seva medul·lar. En el cas d'un recent ascendit com l'Oviedo, la necessitat és encara més gran per intentar fer un equip el més competitiu possible. El gran objectiu passa per poder mantenir la categoria, després d'anys absent a la màxima categoria

Oriol Romeu tindria altres pretendents, el veterà jugador encara està en condicions de ser important. Així ho va demostrar a Girona, on tot i no brillar al seu millor nivell, va disputar 25 partits, 17 com a titular. L'Oviedo, sabedor de la importància que podria tenir en el seu onze, farà el que estigui a la seva mà per dur a terme el seu fitxatge